Zaradi požara na otoku Tenerife evakuirali 2600 ljudi

Zaradi gozdnega požara so na turistično priljubljenem kanarskem otoku Tenerife preventivno evakuirali okoli 2600 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Ob tem so stopnjo nevarnosti z nizke povišale na srednjo. Posebej prizadeto je naselje La Corujera na severu otoka, kjer je moralo domove zapustiti 2400 od približno 2500 prebivalcev.