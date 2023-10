»Razumem in spoštujem, da si predsednik na mojem mestu želi nekoga, ki je bolj kompatibilen z njegovimi pogledi, zato se mu včeraj popoldne poslal odstopno izjavo,« je dejal in dodal, da obžaluje, da do njegovega odhoda prihaja ravno v času, ko je v teku sanacija poplavljenih območji.

V svoji kratki obrazložitvi je navedel tudi dosežke ministrstva v času njegovega vodenja, ki se navezujejo predvsem na nedavne poplave in ukrepanje na področju naravnih nesreč. Med drugim je omenil okrepitev ekipe na ministrstvu in dodatna sredstva za urejanje vodotokov v proračunih za leti 2024 in 2025, kar mora po njegovih besedah postati ena od prioritet in ključni del strategije prilagajanja podnebnim spremembam.

Pred odločevalci je po njegovih besedah velika odgovornost, ki daleč presega le neposredno prizadete po poplavah. »Gre za širok družbeni konsenz o prostoru in naši prihodnosti, ki ga lahko dosežemo le skupaj s stroko, angažirano civilno družbo in lokalnimi skupnostmi. Rešitve pa morajo biti v najširšem javnem interesu,« je še povedal Brežan ter se zahvalil ekipi in vsem strokovnjakom in predstavnikom lokalnih skupnosti, s katerimi je imel priložnost sodelovati.