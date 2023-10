Na majhnem otoku Orchid Island ob vzhodni obali Tajvana, na katerem živijo predvsem ribiči in kmetje, so po podatkih tajvanske centralne vremenske uprave ponoči vetrovi pihali s hitrostjo 342,77 kilometra na uro, kar je nov rekord na otoški državi.

Lokalne oblasti so poročale o 1719 nesrečah, vključno z več kot 900 nesrečami, ki so vključevale podrta drevesa in napise na trgovinah. Podrtih je bilo več daljnovodov in streh ter poškodovanih več cest. Brez elektrike je začasno ostalo okoli 300.000 gospodinjstev, v približno 80.000 si jo pristojni še vedno prizadevajo obnoviti.

Strokovnjaki so sprva pričakovali, da bo Koinu udaril neposredno v južni del Tajvana, vendar se je nato usmeril nekoliko bolj južno. Kasneje bi se lahko povsem premaknil nad morje. Poti tropskih neviht je sicer zaradi podnebnih sprememb vse težje napovedati, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na Tajvanu se tropske nevihte med majem in novembrom pojavljajo pogosto. V pričakovanju tajfuna Koinu so tajvanske oblasti zaprle nekatere šole in urade. Odpovedanih je bilo več kot 200 letov, na prizadetih območjih pa so ustavili tudi železniški in trajektni promet. V gorskih predelih so preventivno evakuirali skoraj 3000 ljudi.

Koinu je Tajvan dosegel približno mesec dni po tem, ko je otok prizadel tajfun Haiku, sicer prvi v štirih letih, zaradi katerega so morali iz domov evakuirati skoraj 8000 ljudi. Tako kot Haiku se bo tudi Koinu postopoma pomaknil proti Kitajski, kjer so za jugovzhod države že izdali najnižjo stopnjo opozorila.