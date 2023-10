Meta Platforms želi uvesti naročnine za uporabnike Instagrama in Facebooka v Evropi, če se ti želijo izogniti oglasom. Predlog je poskus Mete, da bi se uskladila s predpisi Evropske unije, ki grozijo z omejitvijo njene zmožnosti prilagajanja oglasov za uporabnike brez njihovega soglasja in škodijo njenemu glavnemu viru prihodkov.

Kot piše britanski Guardian, se bo besedah enega od sogovornikov pogovarjajo o različnih vsotah, najbolj uresničljiva pa je po njihovo cena 10 evrov na mesec. Drugi sogovornik pa je povedal, da naj bi bila sprememba uvedena v prihodnjih mesecih in da bi bila cena za uporabo na mobilnikih nekoliko dražja, in sicer 13 evrov, saj bi Meta vanjo vračunala še provizijo, ki jo zaračunavajo Applove in Googlove trgovine z aplikacijami. Načrt med drugim predvideva, da bi Meta zaračunavala šest evrov za vsak dodatni povezani račun. To bi v praksi pomenilo, da če bi nekdo želel uporabljati tak Facebook kot Instagram brez oglasov, bi torej mesečno odštel okoli 16 evrov, navaja The Wall Street Journal.

Tiskovni predstavnik družbe Meta je za The Wall Street Journal pojasnil, da podjetje sicer verjame v brezplačne storitve, ki jih podpirajo prilagojeni oglasi, vendar raziskuje možnosti, s katerimi bi zagotovili »skladnost z razvijajočimi se regulativnimi zahtevami«, navaja Reuters.

Načrt bi lahko predstavili že naslednji mesec

Meta se o svojih načrtih že pogovarja z irsko komisijo za varstvo podatkov, ki ureja poslovanje po celotni EU in se dogovarja z evropskimi uradniki v Bruslju. Kot še poroča The Wall Street Journal se Metin načrt imenuje SNA, kar pomeni naročnina brez oglasov, predstavili pa bi ga lahko že naslednji mesec.

Sodišče s sedežem v Luksemburgu je navedlo, da v skladu z evropsko Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) Facebook ne more upravičiti uporabe osebnih podatkov za ciljanje ljudi s prilagojenimi oglasi – njegov glavni način zaslužka z upravljanjem platforme – razen če prej prejme njihovo soglasje. Uporaba naročnin kot ene od alternativ je bila obravnavana v sodbi sodišča, ki je izpostavila možnost zaračunavanja »primerne pristojbine« za dostop do različice brez oglasov. Zuckerberg, ustanovitelj in izvršni direktor Mete, je na zaslišanju sicer dejal, da bo vedno obstajala različica Facebooka, ki je brezplačna, a dodal, da bi vsekakor razmislil o plačljivi storitvi.

Vodilni borec proti podatkovnim praksam Mete je napovedal, da se bo v primeru uvedbe naročnin proti tovrstnim predlogom boril »po sodiščih«. Max Schrems, ki je vložil uspešne pravne pritožbe proti Zuckerbergovim platformam, je dejal, da temeljne pravice ne smejo biti naprodaj. »Ali bomo naslednjič plačali za volilno pravico ali pravico do svobode govora? To bi pomenilo, da lahko le bogati uživajo te pravice v času, ko se veliko ljudi le stežka preživlja. Uvedba te ideje na področju vaše pravice do varstva podatkov je velik premik,« je še komentiral.

Primerjava z ostalimi platformami Uporabniki za osnovno naročnino na platformo Netflix plačajo 7,99 evra mesečno, za YouTube Premium odštejejo okoli 12 evrov, za Spotify Premium pa 11 evrov, navaja Reuters.