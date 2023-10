ZDA Ukrajini poslale zaseženo iransko strelivo

ZDA so Ukrajini izročile približno 1,1 milijona zaseženih iranskih nabojev, je v sredo sporočila ameriška vojska. Strelivo so decembra lani zasegli z ladje, ki je bila na poti v Jemen, ukrajinski vojski pa so jih predali v ponedeljek, so še pojasnili na osrednjem poveljstvu ameriške vojske (Centcom).