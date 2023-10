Colchoneros so po neodločenem izidu z Laziem pred tednom dni v italijanski prestolnici danes na svojem Metropolitanu ugnali nizozemske prvake iz Rotterdama. Oblak in njegovi soigralci so nesrečno odprli tekmo, v sedmi minuti so zaostajali z 0:1, potem ko je avtogol dosegel Mario Hermoso.

Domači srednji napadalec Alvaro Morata je pet minut kasneje poravnal izid, v 34. minuti pa je Slovak David Hancko Feyenoord znova popeljal v vodstvo. V četrti minuti sodnikovega podaljška je Francoz Antoine Griezmann izenačil na 2:2, zmagoviti gol za madridsko ekipo pa je v začetku drugega polčasa dosegel Morata (47.).

Na drugi tekmi skupine E je Lazio v Glasgowu premagal Celtic z 2:1. Za gostitelje je zadel Japonec Kyogo Furuhashi (12.), za goste iz večnega mesta najprej Urugvajec Matias Vecino (29.), zmagoviti zadetek pa je v šesti minuti sodnikovega podaljška v drugem polčasu dosegel Španec Pedro.

Leipzig je doma gostil zadnjega zmagovalca lige prvakov iz Manchestra in klonil z 1:3. Meščani so povedli v 25. minuti, po kombinirani akciji je zadel Phil Foden, izenačujoči gol pa je v začetku druge polovice tekme po bliskovitem nasprotnem napadu dosegel Belgijec Lois Openda. Nemci so dolgo časa kljubovali angleškim prvakom, v 84. minuti pa so bili nemočni po natančnem strelu Argentinca Juliana Alvareza z roba kazenskega prostora. Piko na i je postavil Jeremy Doku (90.+2). Slovenski reprezentančni napadalec Šeško je igral zadnjih 20 minut, Kampl pa ni dobil priložnosti za dokazovanje.

Obračun Crvena zvezda - Young Boys se je v Beogradu končal z 2:2. Za zasedbo iz Berna sta v drugem polčasu zadela Filip Ugrinić in Cedric Itten. Beograjsko ekipo, za katero je s tribun navijal tudi teniški zvezdnik Novak Đoković, je v vodstvo v prvem polčasu popeljal Senegalec Cherif Ndiaye, v 88. minuti pa je izenačujoči zadetek zabil Ganec Osman Bukari.

Ukrajinski Šahtar je v Antwerpnu po prvem polčasu zaostajal z 0:2, v drugem pa uprizoril prvovrsten preobrat in slavil s 3:2. Za zasedbo iz Donecka je dva gola dosegel Danilo Sikan (48., 76.), enega Jaroslav Rakickij (71.), za belgijsko pa Albanec Arbnor Muja (3.) in Michel-Ange Balikwisha (33.). V izdihljajih tekme, v sedmi minuti sodnikovega podaljška, je Toby Alderweireld zastreljal 11-metrovko za Antwerpen. Na drugi tekmi skupine H je Barcelona z golom Ferrana Torresa v prvi minuti sodnikovega podaljška v prvem polčasu v Portu zmagala z 1:0.

Newcastle je v okviru skupine F na domačih tleh premagal PSG s 4:1. Za gostitelje so zadeli Paragvajec Miguel Almiron (17.), Dan Burn (39.), Sean Longstaff (50.) in Švicar Fabian Schar (90.+1), za Parižane pa Lucas Hernandez (56.). Obračun med dortmundsko Borussio in italijanskim Milanom se je končal brez golov.

Na torkovih tekmah v skupini A sta obe zmagi dosegli gostujoči ekipi. Bayern je v Köbenhavnu zmagal z 2:1, Galatasaray pa je bil na Old Traffordu boljši od Manchester Uniteda s 3:2. V skupini B sta se PSV Eindhoven in Sevilla razšla z 2:2, Lens pa je bil boljši od Arsenala z 2:1. Madridski Real je na osrednji tekmi skupine C slavil v Neaplju s 3:2, Braga pa je z istim izidom v nemški prestolnici premagala Union. V skupini D je milanski Inter ugnal Benfico z 1:0, Real Sociedad pa je v Salzburgu zmagal z 2:0.