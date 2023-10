Miha Šalehar: Notranji pir ali kako se prepiti do konca (Mladinska knjiga)

Zakaj smo tako radi pijani? Zakaj se v slovenski družbi še posebej od “pravih dedcev” domala pričakuje, da vsak (ne)pomembni življenjski trenutek zalijejo z alkoholom? S temi in podobnimi vprašanji se je v svojem novem delu s podnaslovom Priročnik za rekreativne pivke in pivce z dvomi ukvarjal radijski voditelj in publicist Miha Šalehar, ki je, kot sam večkrat pove, tozadevno precej izkušen, saj se je v njegovem življenju nabralo za približno deset let dni, ko je bil bodisi pijan ali zmačkan.

Sanna Hukkanen, Inkeri Aula: V zavetju dreves (Aristej)

Prvi finski strip v slovenskem prevodu prepleta mite o gozdovih s sodobno okoljevarstveno tematiko, ki postavlja ključna vprašanja o tem, kako se bomo rešili potrošništva, ki pogublja naše gozdove. Avtorici dela, ilustratorka ter striparka Sanna Hukkanen in antropologinja Inkeri Aula, se v teh dneh mudita v naših krajih. Včeraj sta v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani v okviru Festivala Tinta odprli razstavo ilustracij iz knjige, v soboto pa u lahko ujamete na predstaviti stripa v Kinu Šiška.

Laura Buzeti: Posuj se s pepelom vaših očetov (Litera)

V vsega treh dneh, in sicer med 6. in 8. decembrom 1970, ko je nemški kancler Willy Brandt prvič po vojni obiskal Varšavo in pokleknil pod Spomenikom herojem Varšavskega geta, se odvije zgodba romanesknega prvenca pisateljice Laure Buzeti, ki na mariborski univerzi zaključuje magisterij iz psihologije. V delu, ki sledi zgodbam treh z grozotami vojne zaznamovanih likov, avtorica v upanju, da ne ponovimo napak naših prednikov, opozarja na pomembnost spominjanja in pogovarjanja - še zlasti o težkih temah.

João Manuel Ribeiro: Žanine kavbojke (KUD Sodobnost International)

Mladoodraslim, ljudem, ki nikakor niso več otroci, a še zdaleč niso odrasli, je portugalski pesnik in pisatelj João Manuel Ribeiro namenil zbirko pesmi, za katere verjame, da si jih bodo najstniki prepisovali, prepesnjevali in šepetali v uho. Pesmi o iskanju identitete, zaljubljenosti, šoli, starših, čustvih in željah, pa tudi o aknah, kocinah, spolnem zorenju ter navsezadnje sodobnih tehnologijah, so za lažje vživljanje v dogajanje v najstniških glavah primerne tudi za njihove starše in učitelje.

Gerda Blees: Mi smo svetloba (Založba Goga)

Roman Mi smo svetloba nizozemske pisateljice Gerde Blees je leta 2021 prejel nagrado združenja nizozemskih založnikov in nagrado Evropske unije za literaturo. Pisateljica zgodbo svojega prvega romana gradi okoli časopisne novice o smrti članice komune, ki je umrla zaradi podhranjenosti. Z glasovi različnih, tudi namišljenih pripovedovalcev osvetljuje dogodek, hkrati pa odpira vprašanja iskanja resnice, tudi dobrega in zla.