Novomeške policiste so v torek zvečer klicali v stanovanjsko hišo v Novem mestu, kjer naj bi 45-letnik pretepal sorodnike. Kasneje se je izkazalo, da je šlo celo za poskus uboja. Možakar naj bi se namreč brutalno spravil na lastno mamo.

Policisti so hitro po klicu prispeli na kraj. Po prvih ugotovitvah ogleda kraja, ki ga je opravila komisija sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave, je 45-letni Novomeščan vdrl v hišo sorodnikov ter najprej grozil in fizično napadel dve osebi, nato pa se spravil na svojo mamo. »Silovito pretepanje in grožnje s smrtjo so preprečili šele policisti, ki so morali vdreti v enega od prostorov, da so prišli do osumljenca in oškodovanke in ju ločili,« je sporočil Robert Perc s Policijske uprave Novo mesto. Moški se je namreč z mamo zaprl v drug prostor in če policisti ne bi vdrli ter tako rešili nemočno žensko, bi se lahko brutalni napad končal še mnogo huje.

Policisti so osumljenca vklenili, odredili strokovni pregled, nato pa ga odpeljali v pridržanje. Kot je dejal Perc, ga bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja po 1. odstavku 115. člena kazenskega zakonika predali preiskovalnemu sodniku. Ta bo zoper nasilneža najverjetneje odredil pripor. Po prvih podatkih pri napadu nasilnež ni uporabil nobenega orožja, se bo pa v nadaljnji preiskavi najbrž razjasnilo, kaj točno se je v hiši dogajalo. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od petih do petnajstih let. Kot je še dejal Perc, so 45-letnika že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, ne pa tudi zaradi nasilja v družini.