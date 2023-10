Države članice EU so danes dosegle dogovor o ključnem delu reforme evropskega azilnega sistema oziroma o krizni uredbi. Dogovor predvideva, da bodo države, ki se bodo znašle pod velikim migracijskim pritiskom, lahko prilagodile nekatera pravila iz evropskega pakta o azilu in migracijah, denimo glede registracije prošenj za azil ali azilnega postopka na mejah. Registracija bi se po novem tako lahko zaključila najpozneje v štirih tednih po vložitvi, kar naj bi razbremenilo preobremenjene nacionalne uprave. Poleg tega bodo članice, ki se bodo znašle pod velikim migracijskim pritiskom, od Bruslja lahko zahtevale solidarnostne in druge podporne ukrepe, vključno s premestitvijo migrantov v druge države EU in finančnimi prispevki. Lahko bodo tudi podaljšale časovno obdobje pridržanja migrantov na zunanji meji ter znižale standarde nastanitve in oskrbe v migrantskih centrih.

Rim in Berlin premostila spor

»Dogovor! Veleposlaniki EU so dosegli dogovor o uredbi o kriznih razmerah in višji sili na področju migracij in azila,« je na družbenem omrežju X zapisalo špansko predsedstvo. Pakt sicer še ni pod streho. Današnji dogovor omogoča, da se postopek nadaljuje, saj sledijo pogajanja z evropskim parlamentom. Cilj je potrditev pakta do evropskih volitev prihodnje leto.

Sprejetje dogovora so doslej v prvi vrsti ovirala nesoglasja med Italijo in Nemčijo. Berlin je v preteklosti nasprotoval predvsem znižanju standardov oskrbe migrantov. V zadnjih dneh pa sta se Rim in Berlin zapletla tudi v spor glede vloge nevladnih organizacij, ki rešujejo migrante na morju. Zdaj je kancler Olaf Scholz dogovor pozdravil. »Reforma bo učinkovito omejila nezakonite migracije v Evropi in zagotovila trajno olajšanje za države, kot je Nemčija,« je zapisal in to označil za »zgodovinsko prelomnico«. Zunanja ministrica iz vrst Zelenih Annalena Baerbock je dejala, da »smo se v Bruslju do zadnjega trenutka trdo in uspešno borili, da ne bi prišlo do oslabitve minimalnih humanitarnih standardov«. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani pa je dogovor označil za uspeh za Italijo in dodal, da »ko se Evropa odloča, mora upoštevati zahteve vseh«.

Avstrija, Slovaška in Češka so se današnjega glasovanja o dogovoru vzdržale, Madžarska in Poljska, ki že dlje časa nasprotujeta predvsem mehanizmu obveznega sprejemanja migrantov, pa sta bili proti.