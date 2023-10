Kdo je Matt Gaetz

Osem republikanskih kongresnikov je skupaj z demokrati glasovalo za odstavitev Kevina McCarthyja. Glavni med to osmerico in daleč najbolj izpostavljen je 41-letni kongresnik s Floride Matt Gaetz, ki je tudi predlagal glasovanje o odstavitvi McCarthyja. Gaetz prihaja iz politične družine – politika sta bila oče in ded. V kongresu je od leta 2017 in sodi na skrajno desni pol republikanske stranke. Širši javnosti je postal znan še kot član floridskega kongresa, ko je glasno zagovarjal pravico do uporabe smrtonosne sile v primerih občutka resne ogroženosti. Gaetz je zagovornik bivšega predsednika Donalda Trumpa, ki pa je kritiziral rušenje McCarthyja. Vpleten je bil v vrsto škandalov, zvezno pravosodje je preiskovalo trditve o razmerju z mladoletnico. To je začel preiskovati tudi odbor predstavniškega doma kongresa za etiko, pa tudi obtožbe o Gaetzovem uživanju nezakonitih drog in druge. McCarthy trdi, da je Gaetz skoval njegovo odstavitev prav zaradi maščevanja za omenjeno kongresno preiskavo.