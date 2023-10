V organizaciji Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) se je pred dnevi v Termah Čatež uspešno zaključilo mladinsko evropsko prvenstvo v hitrih disciplinah. Tekmovanja se je v ločenih kategorijah deklet in fantov od 8 do 18 let udeležilo rekordno število z več kot 500 šahisti. Prednost domačega terena so unovčili slovenski upi, ki so postregli z odličnimi predstavami in dosegli vrhunske rezultate. V ekipnem delu tekmovanja je slovenska ekipa v sestavi Maksim Goroškov, Matic Lavrenčič, Matic Nareks in Rudi Olenik Čampa prepričljivo osvojila zlato kolajno. V sedmih dvobojih je oddala zgolj eno meč točko in imela že pred zadnjim krogom neulovljivo prednost. Najboljšo posamično uvrstitev je dosegel mojster FIDE Rudi Olenik Čampa, ki je v konkurenci do 16 let postal evropski prvak v hitropoteznem šahu. Ob začetku turnirja je bil enajsti nosilec, a je z dobro formo ob koncu turnirja slavil s točko in pol prednosti pred prvim zasledovalcem. V posamičnih kategorijah pospešenega šaha so mladi slovenski predstavniki dosegli še tri kolajne. Evropski podprvak je postal Maksim Goroškov do 18 let, v isti kategoriji je bronasta med dekleti postala Vesna Mihelič. Pri dekletih do 12 let je srebrno odličje osvojila Sofija Timagina.

Zelo blizu osvojitve odličja je bil tudi najmlajši slovenski velemojster Jan Šubelj, ki je zastopal barve Slovenije na svetovnem mladinskem prvenstvu do 20 let v Mehiki. Vse do zadnjega kroga se je boril za najvišja mesta, a je z neodločenim izidom v zadnjem krogu turnir zaključil na 5. mestu. V 11 partijah je zbral 8 točk in ostal skozi celotno prvenstvo neporažen. Jan je tudi tokrat postregel z zelo stabilno velemojstrsko igro, a mu je tokrat za odličje umanjkalo šahovske ambicioznosti. Vsekakor je 5. mesto na mladinskem SP vrhunski rezultat in dobra spodbuda za naprej.

Te dni se v albanskem Draču odvija še en elitni šahovski dogodek, in sicer evropski klubski pokal. Organizatorji se lahko pohvalijo z rekordno udeležbo, saj tekmuje 110 ekip iz 34 evropskih držav (v odprti konkurenci nastopa 84 ekip, v ženski pa 26). V albanskem letovišču svoje moči meri 720 šahistk in šahistov, od tega kar 150 velemojstrov. Tekmovanja se udeležuje tudi najboljši šahist sveta Magnus Carlsen, družbo pa mu dela še cela četica svetovnih šahovskih zvezd, kot so Anand, Rapport, Vachier-Lagrave, Mamedjarov in aktualni evropski šahovski prvak Aleksej Sarana. V odprtem delu za glavne favorite veljajo: ekipa Superchess iz Romunije, s povprečnim ratingom 2711, sledijo Novy Bor (Češka, 2665), Anieres – Le Grand Echiquier (Francija, 2657), Offerspill Sjakkubb (Norveška, 2650) in Schachclub Viernheim 1934 e.V. (Nemčija, 2649). Slovenske barve zastopa TAJFUN-ŠK Ljubljana na štartnem 7. mestu (2625). Ekipo sestavljajo preverjeni in nadvse izkušeni velemojstri Nihal Sarin, Viktor Erdos, Andrei Volokitin, Ivan Šarič, Ante Brkič, Robert Markuš in Matej Šebenik.

V ženskem delu turnirja je prva nosilka zvezdniška ekipa Monte Carlo iz Monaka, s povprečnim ratingom 2496, sledi ekipa Superchess (Romunija, 2454), Garuda Ajka BSK (Madžarska, 2432) in SP Gaz Ukrajina (Ukrajina, 2388). Tudi v ženski konkurenci nastopajo šahistke ekipe TAJFUN-ŠK Ljubljana (2364), ki se letos uvrščajo na zelo visoko štartno 5. mesto in obenem veljajo za eno najmlajših ekip na turnirju. Tajfunki Laura Unuk in Zala Urh sta svoje vrste letos okrepili še z mlado kitajsko zvezdnico Yuxin Song in izkušenima ekipnima igralkama Aleksandro Maltsevskajo in Natalijo Buksa. Obe slovenski ekipi sta v prvih treh krogih slavili. Klubski navijači so se še posebej razveselili zmage slovenke ekipe v 3. krogu, ki so ugnala favorizirano romunsko ekipo Superchess. Pomembni ekipni zmagi sta prispevali Zala Urh in Natalija Buksa, medtem ko je mlada Song Yuxin kljub slabši poziciji zdržala in uspela remizirati na prvi šahovnici. Po uspešnem začetku sta obe slovenski ekipi trenutno med vodilnimi.