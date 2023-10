Angleški velikan Manchester United ima za seboj slab uvod v sezono 2023/24. Na sedmih prvenstvenih tekmah so rdeči vragi zbrali le tri zmage in doživeli štiri poraze. Z devetimi točkami se nahajajo šele na desetem mestu angleškega prvenstva in za mestnim tekmecem Manchester Cityjem zaostajajo že debelih devet točk. Dobro igro so sicer prikazali v prvem krogu lige prvakov proti nemškemu prvaku Bayernu iz Münchna, a so vseeno ostali s točkovno ničlo, ker so izgubili s 3:4. Za veliko nejevolje med navijači je na vseh tekmah poskrbel letošnja velika okrepitev v vratih Andre Onana, ki dela začetniške napake. Kamerunski čuvaj mreže je s skromnimi predstavami nadaljeval tudi v torek zvečer.

Še vedno ima podporo trenerja

Varovanci nizozemskega stratega Erika ten Haga so na domačem Old Traffordu pričakali turški Galatasary, ki je v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil ljubljansko Olimpijo. Tekmec je bil primeren za dvig forme, kot tudi sam začetek tekme. Navijače v gledališču sanj je na noge spravil Danec Rasmus Hojlund, ki je zadel v 17. minuti. A veselje je bilo kratkotrajno. Po novem slabem posredovanjem Onanaja je šest minut kasneje zadel nekdanji igralec Uniteda Wilfried Zaha. Hojlund je z novi izjemnim zadetkom domače vrnil v vodstvo, nato pa je ponovno na sceno stopil Onana. Prve njegove nove velike napake Turki še niso izkoristili, nato pa je zaradi njegove nespametne poteze 11-metrovko zakrivil Casemiro in prejel še rdeči karton. Galatasary je povsem utišal sloviti stadion in prišel do izjemno pomembne zmage z 2:3.

»Onana ima vse karakteristike, da postane eden izmed najboljših vratarjev na svetu. Napake se dogajajo, a sem prepričan, da se bo vrnil. Ima vso mojo podporo,« svojo veliko okrepitev, ki je Manchester poleti stala 52 milijonov evrov, brani Erik ten Hag. Nizozemec nikakor ni mogel biti zadovoljen z razpletom tekme. »Dvakrat smo vodili in imeli vse pod kontrolo. Enostavno bi se morali braniti bolje. Težko je dosegati zadetke v tem tekmovanju in če vodiš dvakrat na tekmi, moraš priti do zmage,« je bil razočaran po novi ničli svojega moštva. »Imamo še vse možnosti za napredovanje,« je ostal optimističen, čeprav ne uživa več velike podpore navijačev. Edina svetla točka v ekipi Uniteda je bil Rasmus Hojlund, ki je dosegel oba zadetka in ga je pohvalil tudi Ten Hag.

Razumljivo je bilo vzdušje povsem drugačno v taboru Turkov. »Ne le, da sem zadel. Zadetek sem dosegel proti svojem nekdanjem klubu na slovitem Old Traffordu, hkrati pa je bil to moj prvi zadetek v ligi prvakov,« je bil zadovoljen strelec prvega zadetka Wilfried Zaha. Svoje je dodal še trener Okan Buruk: »Izjemna tekma za nas. To je zmaga, ki jo bodo naši navijači pomnili še dolgo. Naš primarni cilj je, da se prebijemo iz skupine in zmaga na Old Treffordu je zato zelo pomembna.« Torkov nogometni večer v Evropi na splošno ni bil uspešen za Angleže, saj je v Lensu z 2:1 (1:1) izgubil tudi Arsenal.

Fischer: Koliko udarcev moramo še prijeti?

Najbolj razburljiva tekma torkovega večera je bila odigrana na olimpijskem stadionu v Berlinu. Glasni navijači Uniona pa so hladen tuš doživeli v zadnji minuti srečanja. Gostujoča Braga je z zadetkom Castra v 94. minuti prišla do zmage z 2:3 (2:1). Nemci so v prvem polčasu povsem prevladovali na terenu in po dveh zadetkih Sheralda Beckerja v 37. minuti vodili z dvema zadetkoma prednosti. Goste je še pred iztekom prvega polčasa v igro vrnil Sikou Niakate, v drugem polčasu pa so uprizorili popolni preobrat, čeprav so v 79. minuti ostali le z desetimi nogometaši na zelenici.

Po koncu tekme je bil zelo razočaran trener domačih Urs Fischer: »Po takšnih tekmah se vprašam, koliko takšnih udarcev moramo še prejeti?« To je bil namreč že šesti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih za Berlinčane. »Zavedam sem, da se ne morem vedno izgovarjati na smolo, a tokrat zares nismo imeli sreče. Edina dobra stvar, ki jo kot trener lahko potegnem iz te tekme, je ta, da smo si priigrali veliko priložnosti.« Z enakim rezultatom 2:3 (1:2) se je končal tudi derbi kroga v Nepalju med Napolijem in Real Madridom.

*** Po takšnih tekmah se vprašam, koliko takšnih udarcev moramo še prejeti? Urs Fischer, trener Union Berlina