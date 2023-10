Letalsko varčevanje

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pravi, da ima čisto vest glede potovanja v New York in javnih sredstev za svojo prijateljico. A kljub temu je predsednik vlade dejal, da bodo prevetrili stroške potovanj članov vlade in ministrstev, ker je pač treba varčevati. Ja, oktober je res mesec varčevanja.