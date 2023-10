Nebo nad Ljubljano

Iz pisarne v šestem nadstropju Dnevnikove hiše se odpira čudovit razgled na stolnico, arkade, grad v ozadju in nenehno spreminjajoče se nebo nad Ljubljano. Ko je v ponedeljek zvečer začelo pokati, sem najprej pomislila, da se je začelo – vojne, teroristični napadi, nasilje vseh vrst so pač del našega sveta, strah se nam je zalezel pod kožo, četudi si tega ne priznamo. Hip kasneje sem si ob pogledu na pirotehnično kanonado »oddahnila«: ni bila vojna, samo bedasta veselica z ognjemetom in dimom, ki je še nekaj časa kot mokra cunja visel nad pročelji hiš. Potem sem bila samo še razočarana. Kakšni študentje so vendar to, kakšno univerzo imamo, sem se jezila, da generacija, ki mora rešiti svet pred podnebno pogubo in kapitulacijo v imenu vsemogočnega profita, začetek akademskega leta proslavi na tako bizaren in nehuman način.