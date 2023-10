V hrvaškem saboru je včeraj potekala razprava o zahtevi opozicije za odpoklic zunanjega ministra Gordana Grlića Radmana, ker v svoji premoženjski kartici od leta 2019 do letos ni prijavil za 2,11 milijona evrov dividend, ki izhajajo iz njegovega 20-odstotnega lastniškega deleža v družbi Agroproteinka. Minister ne more biti nekdo, ki laže in skriva svoj dobiček, so dejali v konservativni stranki Most, ki je sprožila pobudo za saborsko razpravo o interpelaciji šefa hrvaške diplomacije in za to zbrala 37 podpisov poslancev.

Nad Plenkovića

Nihče od njih in njihovih ostalih opozicijskih kolegov sicer ni pričakoval, da bi interpelacija uspela, saj ima vladajoča koalicija v saboru večino in stoji za ministrom, ki je po besedah premierja Andreja Plenkovića storil nenamerno napako in jo tudi popravil. Prav Plenković in njegova HDZ pa sta bila med interpelacijo še bolj kot Grlić Radman tarča opozicije, ki trdi, da vladajoča stranka spodkopava državne institucije, kot je bilo v primeru marginalizacije Komisije za ugotavljanje navzkrižja interesov. Ta je izgubila določena pooblastila za obravnavo početja najvišjih državnih uradnikov, potem ko je v prejšnji sestavi ugotovila, da je tudi Plenković v nekaterih primerih kršil zakon o preprečevanju nasprotja interesov, ko ni želel dostaviti vseh dokumentov, ki jih je Komisija zahtevala glede potovanja članov HDZ z vladnim letalom na kongres Evropske ljudske stranke v Helsinkih. Ali ko ni transparentno objavil, da je za hrvaškega veleposlanika v Združenem kraljestvu imenoval svojega botra. Zakon o preprečevanju nasprotja interesov in ustanovitev Komisije sta sicer bila med glavnimi zahtevami za vstop države v Evropsko unijo.

Drugi poskus

Grlića Radmana je opozicija neuspešno odstavljala že lani, ko so pobudniki iz skrajno desne stranke Hrvaški suverenisti trdili, da ni izpolnil nobenega izmed hrvaških zunanjepolitičnih ciljev. Minister se zdaj sicer brani, da je bila napaka z neprijavljenimi dividendami tehnične narave in da je prosil Komisijo za ugotavljanje navzkrižja interesov za nasvet pri pravilnem izpolnjevanju premoženjske kartice. Komisija je odgovorila, da je že leta 2019 zastavil enako vprašanje in dobil vsa pojasnila.