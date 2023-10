Svojo zadnjo tekmo v olimpijskih kvalifikacijah v dopoldanskem terminu na Japonskem so slovenski odbojkarji, ki so na najnovejši svetovni lestvici pridobili dve mesti, in so zdaj šesti, začeli slabo. Egipčani, ki so na svetovni lestvici na 19. mestu in so v Tokiu v drugem krogu s 3:2 že presenetili Japonce, so bili v vodstvu praktično ves uvodni niz. Sredi niza, ki ga je na mestu organizatorja igre začel Uroš Planinšič, drugih sprememb v slovenski reprezentanci ni bilo, so sredi niza vodili z 12:8, pred vstopom v končnico pa že z 21:15. Z delnim izidom 8:2 so slovenski odbojkarji izid na 23. točki izenačili, toda Reda Haikal je z napadom in blokom aktualnim afriškim prvakom zagotovil vodstvo z 1:0 v nizih.

Slovenski odbojkarji so se sprostili v tretjem in četrtem nizu

Tudi drugi niz je bil dolgo izenačen. Pri egipčanskem vodstvu z 10:9 je slovenski selektor Gheorghe Cretu namesto Planinšiča v igro poslal Dejana Vinčića, pri izidu 15:15 pa se je namesto Čebulja v igro vrnil Žiga Štern, ki je priložnost za igro dobil že ob koncu prvega niza. Neugodni Egipčani, ki jih v letošnji sezoni spet vodi izkušeni italijanski strokovnjak Flavio Gulinelli, so po bloku Mohameda Masouda še vodili z 22:21, vendar je bila to njihova zadnja točka v drugem nizu. Njihov začetni udarec je nato končal v mreži, Štern z dvema uspešnima napadoma in Rok Možič z blokom pa sta bila ob dobrih začetnih udarcih Tineta Urnauta zaslužna za izenačenje v nizih.

V tretjem in četrtem nizu so se slovenski odbojkarji le sprostili, iz točke v točke so bili bolj zanesljivi, nevarnejši v napadu, uspešni tudi v bloku. Začetek tretjega niza je pripadel slovenski ekipi, ki je povedla s 6:1, vodila pa je tudi še s 14:9. Čeprav so Egipčani s petimi zaporednimi točkami še izenačili izid na 14:14, je bil to njihov labodji spet. Do konca niza so jim Cretujevi izbranci prepustili še tri točke. Zadnjo je spet z blokom dosegel Možič. Še bolj prepričljivi so bili slovenski odbojkarji v četrtem nizu, v katerem so se Egipčani sprijaznili s porazom. Tekmo je s štirinajstim slovenskim blokom končal Urnaut. »Egipt je do zdaj že v tem delu tekmovanja presenetil Japonce, včeraj je Srbom odščipnil niz, tako da niso naivna ekipa. Če jim stečeta servis in napad, so lahko zelo, zelo neugodni in to so danes tudi pokazali, tako da smo se morali maksimalno potrošiti in dati vse od sebe, da smo dobili to tekmo. Četrta zmaga je v žepu, še tri so ostale. Zdaj imamo dan počitka, moramo se regenerirati in pripraviti na naslednjo tekmo,« je razplet včerajšnje tekme komentiral Dejan Vinčić.

Štern nadomestil Čebulja

»Še ena izjemno težka tekma je za nami, zadnja jutranja. Vesel sem, da smo iztržili tri točke, ki nam bodo pomagale pri končni razvrstitvi. Zdaj pa malce počitka in priprava na naslednje, vsaj na papirju, težje tekme,« je izkušenega slovenskega organizatorja igre dopolnil Žiga Štern, ki je na najboljši možni način nadomestil Čebulja. Z 12 točkami (1 blok) je bil drugi najbolj učinkovit igralec slovenske reprezentance. Več od njega, 21, jih je k zmagi prispeval Možič (3 bloke), točke pa so dosegli še Kozamernik 10 10 (1 as 3 bloke), Urnaut 9 (1 blok), Pajenk 9 (3 bloki), Čebulj 2, Vinčić 2 (1 as, 1 blok), Planinšič 1 (1 blok) in Nik Mujanović 1 (1 blok).

V skupini B so ob Sloveniji brez poraza še naprej Američani, ki so s 3:0 premagali Tunizijo, Srbija je bila v četrtem krogu s 3:0 boljša od Finske, Japonska pa je očitno iz tekme v tekmo boljša, saj je brez izgubljenega niza premagala Turčijo. Z 12 točkami sta v vodstvu ZDA in Slovenja, devet jih imata Srbija in Japonska, te reprezentance so še v igri za dve mesti, ki vodita v Pariz, Turčije je pri treh točkah, Egipt je ostal z dvema, eno ima Finska, brez nje pa je Tunizija.