Večina moških pri 20 letih še ne ve, kaj bodo počeli v življenju, a on ne sodi mednje. Še več: že pri vsega osmih letih je vedel, da bo profesionalni nogometaš. Danes, ko jih šteje 20, pa je tisti, ki ima v svetu nogometa že pomembno vlogo. Da je nekaj posebnega, so bili prepričani tudi odgovorni v Realu Madridu in zanj šefom Borussie Dortmund odšteli 103 milijone evrov. Zadeli so v polno. Na prvih šestih letošnjih tekmah je zabil šest golov in samo še nadgradil dejstvo, da sodi med najboljše zvezne igralce na svetu. Jude Bellingham.

Ima izjemen nadzor nad žogo, je fizično izjemno dobro pripravljen in tehnično popoln. Vse to opiše Angleža, ki je reprezentančno himno kljub mladosti poslušal že 26-krat, tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Za reprezentanco pa je igral tudi v vseh mlajših kategorijah. V dosedanji karieri je podiral rekord za rekordom. Pri 16 letih in 38 dneh je poslal najmlajši nogometaš, ki je bil član udarne enajsterice v Birmingham Cityju, nase pa je opozoril tudi v Dortmundu, saj je že v prvem nastopu zabil gol in postal najmlajši, ki mu je to uspelo.

Sodniku povedal svoje in bil kaznovan

Njegova nogometna zgodba se je začela v rojstnem mestu Stourbridge, kjer pa je kmalu prerastel okvirje in začel brcati žogo za Birmingham City. Zanj so dejali, da sodi med 50 najbolj obetavnih mladeničev v angleškem nogometu in mu pri vsega 15 letih ponudili priložnost, da trenira s prvim moštvom. Na pripravah na Portugalskem je na prijateljski tekmi zabil gol, uvrstili so ga v prvo moštvo za sezono 2019/20 in mu dodelili številko 22. Nekaj tekem je začenjal v prvi postavi, pogosto pa je v igro prihajal s klopi. Trener Pep Clotet pa ga je opisal kot igralca, ki se najbolje počuti, ko igra na sredini igrišča in ko je še nekoliko bližje nasprotnikovim vratom. Kmalu so ga začeli povezovati z bogatejšimi klubi. Manchester United je ponujal 20 milijonov funtov, a so ga zavrnili, nato pa sprejeli 25 milijonov, ki so jih ponujali pri Borussii. Tja se je odpravil tudi zato, ker je imel klub znano zgodovino, kako zna mladim igralcem dati priložnost in iz njih narediti zvezdnike. Šlo je za najdražji prestop 17 let starega nogometaša v zgodovini. Že na prvi pokalni tekmi proti Duisburgu se je vpisal med strelce, že v prvem mesecu igranja pa je postal novinec meseca. »Neverjetno je, da nekdo pri njegovi starosti igra takšen nogomet,« je dejal trener Edin Terzić.

V Dortumundu je bil tudi akter afere, ki ga je stala 40.000 evrov. Po tekmi proti Bayernu, ki so jo izgubili z 2:3, je namreč na glas komentiral sojenje in za sodnika Felixa Zwayerja, ki dvakrat ni dosodil enajstmetrovke, pa bi ju lahko, dejal: »Sodniku, ki je znan po tem, da je v preteklosti priredil izid, ste omogočili sojenje največjega nemškega derbija. Kaj ste pričakovali?« Njegov najslabši dan v Dortmundu je bil 28. maj 2023, ko je Bayern postal državni prvak, pa čeprav je imela Borussia vse v svojih rokah. Le tekmo z Mainzem bi morala dobiti. Bilo je 2:2. Zaradi poškodbe kolena ni igral, kamera pa je zabeležila, da je igrišče zapuščal v solzah. Dober teden kasneje so v klubu obelodanili, da odhaja v Madrid. 14. junija je podpisal šestletno pogodbo in izpolnil otroške sanje. Dodelili so mu številko 5, ki jo je nekoč nosil Zinedine Zidane. »To je zame velika čast,« je dejal. Trener Carlo Ancelotti pa je njegove dosedanje igre ocenil takole: »Je fant, ki ima lepo osebnost in se je na način naše igre hitro privadil. Občutek imam, kot da je del moštva že dolgo časa. Ima kakovost, kot kaže pa je tudi rojen pod srečno zvezdo.«

Guardiola prepričan, da laže glede let

Redki izpostavljajo, da je imel nogomet zapisan v genih, saj je njegov oče v 20-letni karieri zabil 700 golov, a ni igral profesionalnega nogometa. V Madridu je hitro postal zvezda. Občuduje ga tudi eden najboljših teniških igralcev na svetu Carlos Alcaraz, ki je prav tako navijač Reala. »Mislim, da laže glede svojih let, saj igra izjemno. Uživa, ko ima žogo v nogah, dejansko od soigralcev zahteva, da mu jo podajo,« je način njegove igre pospremil Pep Guardiola, trener zmagovalcev lige prvakov Manchester Cityja. Navdušen nad njim pa je tudi legendarni Jose Mourinho: »Je nogometaš stare šole. Vse v povezavi z njim mi je všeč. Neverjetno, kako igra glede na svoja leta, saj kaže, da je odrastel.« Kakšne rekorde vse bo podrl, je težko napovedati, a boljšega kluba za to si ne bi mogel izbrati. Tudi zavoljo 21 milijonov evrov vredne letne plače, saj je na planetu bore malo klubov, ki si jo lahko privošči. »Tako glasnega navijanja ne pomnim. Ko so navijači na koncu tekme peli Hey Jude, so mi šle kocine pokonci,« se Bellingham spominja tekme z Union Berlinom in zmagovitega gola na svojem evropskem debiju. Postal je šele četrti igralec v Madridu, ki je na svoji prvi tekmi v domačem prvenstvu in ligi prvakov zabil gol. Prej je to uspelo le Cristianu Ronaldu, Iscu in Marcu Asensiu.