Slovenski nogometni državni prvak bo danes v Stožicah, ob 18.45, v 2. krogu konferenčne lige gostil Slovana iz Bratislave. Olimpija bo gostila tekmeca, za katerega igrata dva nogometaša, ki ju slovenski navijači poznajo zelo dobro. Nekdanji Olimpijin branilec Kenan Bajrić je k Slovakom prestopil pred petimi leti, novi član Slovana pa je Marko Tolić, ki je v minuli sezoni nosil dres Maribora. Tolić je bil pred tremi meseci tragična figura Maribora v finalu pokala, zato se v Ljubljano vrača izjemno motiviran. Spomnimo, da je Hrvat v finalu pokala minule sezone v 99. minuti izvajal najstrožjo kazen in s panenko »podal« žogo Olimpijinemu vratarju Matevžu Vidovšku ter bil na koncu tragični junak poraza Maribora po dveh podaljških. V sezonah 2017/18, 2018/19 in 2019/20 pa je dres nogometnega ponosa iz Bratislave nosil tudi nekdanji Olimpijin napadalec Andraž Šporar.

Slovan ujel zmagovalni ritem

»Najbolj pomembno bo, kako bomo sami igrali. Pripravljali smo se kot na vsako tekmo, verjamem, da lahko naredimo dobre stvari. Poskusili se bomo pokazati v najboljši luči. Vemo, da je Slovan napadalna, organizirana ekipa, ampak tudi proti takšnim smo že igrali. Želeli smo igrati Evropo, imamo jo. Dali bomo vse od sebe, da pokažemo, da upravičeno igramo v Evropi,« je na včerajšnji novinarski konferenci pred tekmo dejal eden stebrov Olimpijine ekipe, vratar Matevž Vidovšek.

Tako Olimpija kot Slovan državnega prvenstva nista začela po željah. Slovaki so v zadnjih treh tekmah ujeli zmagovalni ritem, saj so v zadnjem tednu s 3:0 in 2:1 v gosteh premagali Z. Moravče-Vrable in Ružomberok ter z 2:0 doma Žilino. Na lestvici prvenstva so po devetih krogih četrti, a imajo tekmo manj, z zmago pa bi se prebili na drugo mesto. Za razliko od Slovana, Olimpija v državnem prvenstvu ne ujame zmagovitega ritma, saj ima za seboj zelo turbulentno sezono. Na desetih tekmah je prejela kar 18 zadetkov, kar jo uvršča na predzadnje mesto. S 25 doseženimi goli je uspešnejša v napadu, Rui Pedro pa je s sedmimi goli najboljši strelec lige. Olimpija je po desetih krogih na lestvici druga, a ji diha za ovratnik Koper s tekmo manj, medtem ko je Celje trdno na prvem mestu.

Vidovšek vidi napredek v obrambi

»Če bi imel možnost izbire, bi raje videl, da zadetkov ne bi prejemali. A smo ekipa, gole dosegamo skupaj, prejemamo pa jih tudi. Resda smo jih dobili preveč glede na to, na kar ciljamo, ampak na zadnjih dveh tekmah se je pokazala malo boljša obramba,« odgovarja Matevž Vidovšek ter na temo obiskanosti tekem Olimpije (organizatorji napovedujejo približno 5000 gledalcev, vključno z izdatno slovaško navijaško karavano, ki bo štela več kot 1200 navijačev), kritično odgovarja: »Žalostno je, ker vemo, da takih tekem ni vsak dan. Veliko ljudi govori in piše po spletu, na stadionu pa jih ni. Navijaška skupina Green Dragons je z nami, kavč-selektorji pa samo govorijo, da bodo prišli na tekmo, če se osvoji naslov, dvojna krona, Evropa ... Bili pa so le na odločilnem derbiju in ko so bile zastonj žoge, pa še proti Galatasrayau in Ludogorcu. Vedno so nekakšni izgovori.«

Precej bolje v konferenčni ligi kaže Slovanu, ki je bil v uvodnem krogu doma z 2:1 boljši od Klaksvika s Ferskih otokov, potem ko sta zaostanek z 0:1 v zmago v drugem polčasu pretvorila Srb Aleksandar Čavrić in Slovak Vladimir Weiss. Slovaki se zavedajo svoje priložnosti v Ljubljani, saj bi si z morebitno zmago na stežaj odprli vrata napredovanje v izločilne boje. Olimpija v uvodnem krogu z 0:2 izgubila v gostem pri favoritu skupine Lillu.

