Nesreče avtobusov

Problem nesreč avtobusov, ko priletijo na streho, je v neustrezni zasnovi le-te, ki ne prenese teže podvozja, temveč se zmečka. In ljudi v avtobusu. Stebri strehe, ki sicer držijo stekla, so prešibki. Edini način, da se prepreči mečkanje potnikov ob teh nesrečah, so močnejši stebri strehe.