Višje sodišče v Beogradu je zavrnilo zahtevo tožilstva, da za dlje časa odredi pripor za 45-letnega Milana Radoičića, nekdanjega vodjo največje stranke kosovskih Srbov, ki je sam priznal, da je vodil oboroženi napad 24. septembra v Banjski na severu Kosova. V Srbiji so ga aretirali v torek, danes pa so ga izpustili in mu ob tem prepovedali, da zapusti Srbijo ali odide na Kosovo, vsakih 14 dni pa se mora javiti na policijski postaji. »M. R. smo začasno odvzeli potni list,« piše na spletni strani beograjskega višjega sodišča, ki Radoičića obtožuje »nedovoljene proizvodnje in nošenja orožja, prometa z njim in eksplozivnimi snovmi« ter »delovanja proti javni varnosti«. Preiskovalnemu sodniku je dejal, da je orožje od januarja nezakonito kupoval v Tuzli, ga potem imel v skladišču na območju Beograda, od tam pa ga vozil na sever Kosova, kjer ga je skrival po gozdovih in v raznih poslopjih. O vsem tem naj srbske oblasti ne bi nič vedele.

Javno priznal, da je izzval napad

Radoičić je odstopil s položaja podpredsednika Srbske liste, najpomembnejše srbske stranke na Kosovu. To je storil po tistem, ko je prevzel odgovornost za napad na kosovsko policijo v Banjski, v katerem so umrli policist albanske narodnosti in trije srbski napadalci. Sodniku je dejal, da se je s tem napadom, v katerem je menda sodelovalo okoli 30 kosovskih Srbov, hotel upreti »režimu Albina Kurtija« in doseči »osvoboditev Srbov na severu Kosova«.

Njegov odvetnik Goran Petronijević, ki je v Haagu med drugim branil nekdanjega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića, je novinarjem prebral Radoičićevo »priznanje« krivde, da je 24. septembra izzval spopad v Banjski, ne da bi o tem vnaprej obvestil »srbske oblasti v Beogradu in lokalne politične strukture (Srbov) na severu Kosova« in ne da bi mu pri tem kdo pomagal.

Ugibanja o tem, kaj so vedeli v Beogradu

Večina analitikov pa dvomi, da je Radoičić lahko izvedel napad brez pomoči iz Srbije. Vsiljuje se primerjava s sarajevskim atentatom, glede katerega še danes ni jasno, koliko je bila vanj vpletena srbska vlada. Menda je takratni srbski premier Nikola Pašić vedel, da se pripravlja, in naj bi hotel atentat preprečiti. Kot takrat je bil najbrž tudi zdaj v napad vpleten del srbskih varnostno-obveščevalnih služb. Jastrebi iz Beograda naj bi si prizadevali za to, da bi srbska vojska imela razlog za posredovanje na Kosovu.

V Prištini so Radoičića takoj po napadu v Banjski obtožili, da je organizator in udeleženec »terorističnega napada«, in zdaj od Beograda zahtevajo njegovo izročitev. ZDA so ga že leta 2021 uvrstile na črno listo, ker naj bi bil povezan z organiziranim kriminalom in korupcijo. Prištinski spletni portali so prejšnji teden objavili posnetke luksuzne vile na severu Kosova, ki naj bi bila Radoičićeva. Vsekakor gre za bogatega poslovneža, ki se ukvarja predvsem s trgovino in transportom, tako da mu morda ni bilo težko pretihotapiti orožja na Kosovo.

*** Radoičić je preiskovalnemu sodniku dejal, da je orožje od januarja nezakonito kupoval v Tuzli, ga potem imel v skladišču na območju Beograda, od tam pa ga vozil na sever Kosova, kjer ga je skrival po gozdovih in v raznih poslopjih.