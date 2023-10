Več virov blizu policije nam je potrdilo, da je v slovenski izpostavi srbsko-italijanske parapolicijske organizacije Internacionalna policijska organizacija (IPO), ki s policijo sicer nima nikakršne zveze, dejaven tudi eden izmed varnostnikov, ki varujejo Roberta Goloba. To potrjujejo tudi fotografije z dogodkov IPO, ki jo je pomagala promovirati tudi partnerka predsednika vlade Tina Gaber. Na generalnem sekretariatu vlade po drugi strani pravijo, da s temi podatki ne razpolagajo.

Korenine v vladajoči srbski politični eliti

Parapolicijsko organizacijo IPO je ustanovil srbski varnostni strokovnjak in nekdanji poslanec Vučićeve SNS, IPO pa je del mreže srbskih parapolicijskih organizacij, ki so blizu aktualni srbski politični eliti in bolj ali manj skrajni srbski desnici.

Kot ocenjujejo naši viri blizu slovenske policije, je prav zaradi političnega ozadja organizacije IPO več kot sporno, da z njimi sodeluje varnostnik predsednika slovenske vlade, ki ima neposreden dostop do premierjevega političnega in zasebnega življenja. Da gre za organizacijo, ki bi jo bilo treba kljub njenim občasnim humanitarnim prizadevanjem, jemati z dobro mero skepse, priča tudi odločitev vodstva slovenske policije, ki z IPO ni podpisala sporazuma o sodelovanju. Vodstvo slovenske policije je IPO tudi pozvalo, da s svoje spletne strani umakne fotografije policistov, ki so jih pobrali s spletne strani policije. Pred tem je zavrnilo tudi povabilo k sodelovanju na konferenci ERAC.

