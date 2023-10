V petek popoldan, po izteku obratovalnega časa smučišča, je inšpektor za žičniške naprave in smučišča izdal začasno prepoved obratovanja kaninske krožno-kabinske žičnice, razlog za prepoved je bilo to, da družba Sončni Kanin, ki upravlja s smučiščem, ni dostavil dokumentacije družbe Poma, ki dobavlja rezervne dele za žičniško infrastrukturo in je lani opravila podrobnejši pregled naprav. Pred tem je že napovedan in plačan tehnični pregled žičnice odpovedal tudi Zavod za gradbeništvo.

Kot so pojasnili na zavodu, so bili seznanjeni z informacijo, da je Poma konec lanskega leta na kabinski žičnici izvajala določene preglede, niso pa bili seznanjeni z ugotovitvami, ali žičnica lahko obratuje dlje kot do konca 2023. Ob tem so dodali, da so pregled ves čas pogojevali s predložitvijo ustreznih poročil, iz katerih bi bili razvidni ugotovitve in stališče Pome glede podaljšanja skrajnega roka življenjske dobe naprave.

Za omenjeno poročilo je zato smučišče zaprosilo proizvajalca, ta ga je v torek zvečer po navedbah direktorice družbe Sončni Kanin Manuele Božič Badalič poslal, posredovano je bilo tudi inšpektorju za žičniške naprave in smučišča. Kakor so danes pojasnili na inšpektoratu, je dopis trenutno še v postopku proučevanja, zato še ni jasno, ali bo žičnica konec tedna lahko obratovala ali ne.

Prihodnost smučišča medtem po oceni pristojnih še vedno ostaja odvisna predvsem od posebne zakonske obravnave. Predlog zakona o Kaninu je še vedno v medresorskem usklajevanju, so se pa v zadnjih dneh pojavile tudi informacije, da obeti za njegovo sprejetje niso najboljši.

V četrtek bo potekal napovedan sestanek lastnice smučišča, Občine Bovec, ter gospodarskega in infrastrukturnega ministrstva, na katerem naj bi se uskladili glede usode zakona oziroma celovite obnove smučišča.

O prihodnosti edinega slovenskega visokogorskega smučišča so danes razpravljali tudi na upravnem odboru Združenja slovenskih žičničarjev. Po besedah predsednika združenja Boštjana Paradiža so se enotno zavzeli, da se razvoj Kanina pelje naprej, da so za to nujno potrebne investicije in da podpirajo prizadevanja občine in upravljavca, da se na Kaninu oblikuje celoletni trajnostni turizem,.

Paradiž obenem verjame, da je mogoče te cilje in sistemske vire za obnovo smučišča doseči že na podlagi zakon o žičniških napravah za prevoz oseb in iz njega izhajajočega pravilnika.

Občina Bovec je medtem že poslala vabilo na novinarsko konferenco, na kateri bodo v petek po napovedih pojasnili celotno zadnje dogajanje glede Kanina, nadejajo pa se tudi »dobrih novic s strani države o financiranju investicije v gorski center Kanin«.