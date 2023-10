Nemška tiskovna agencija dpa je pri tem zapisala, da bodo v času zaključnega turnirja 2030 večino tekem gostili Španija, Portugalska in Maroko, ki so se odločili tudi za skupno kandidaturo pri organizaciji enega največjih športnih dogodkov na svetu, tri tekme pa bodo tudi v Urugvaju, Argentini in Paragvaju.

Fifa je po današnjem zasedanju izvršnega odbora sporočila, da se bo mundial pričel na južnoameriških tleh. Uvodna tekma bo v Urugvaju, ki je organiziral tudi prvo svetovno prvenstvo v nogometu leta 1930, naslednji dve tekmi pa bosta v Argentini in Paragvaju.

Omenjene južnoameriške države so prvotno želele v celoti izpeljati svetovno prvenstvo 2030, a se Fifa ni strinjala z njihovim predlogom. Po treh tekmah se bo tekmovanje, na katerem bo nastopilo 48 reprezentanc, nato preselilo v Maroko, Španijo in na Portugalsko.

»Svet je čedalje bolj razdeljen, Fifa in nogomet pa združujeta,« je v zvezi s tem dejal predsednik Fife Gianni Infantino in dodal, da želi Fifa na najbolj primeren način želi obeležiti 100. obletnico svetovnega prvenstva.

»Prva od teh treh tekem na južnoameriških tleh bo na stadionu, kjer se je naša zgodba svetovnih prvenstev tudi začela - na kultnem stadionu Centenario v Montevideu,« je še dodal Infantino.

Fifa bi prireditelja SP 2030 morala določiti šele prihodnje leto, tako da je bilo njeno današnje sporočilo za vse veliko presenečenje.

»Prepričan sem, da bomo skupaj z Marokom in s Portugalsko organizirali najboljše svetovno prvenstvo v zgodovini,« je po današnji veseli novici Fife dejal začasni predsednik španske zveze Pedro Rocha, ki je pred kratkim na tem položaju zamenjal Luisa Rubialesa. Slednji je odstopil s položaja po odmevni aferi s poljubom na ženskem svetovnem prvenstvu v Avstraliji in na Novi Zelandiji, ki se je končalo z zmagoslavjem Špank.

»Vse tri gostiteljice svetovnega prvenstva premorejo bogato nogometno tradicijo ter imajo organizacijske izkušnje in sposobnosti za organizacijo tako velikega tekmovanja,« je dodal prvi mož portugalske zveze Fernando Gomes, medtem ko je predsednik maroške zveze Fouzi Lekjaa najprej poudaril, da gre za enega najbolj pomembnih športnih dogodkov v zgodovini Maroka in za »velik dosežek države pod vodstvom kralja Mohameda VI«.

»Skupaj s Španijo in Portugalsko smo se odločili spisati novo nogometno zgodovino in organizacijo svetovnega prvenstva 2030 dvigniti na najvišjo raven,« je še dodal Lekjaa.

Svetovno prvenstvo 2026 bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Fifa je tudi sporočila, da so se za organizacijo svetovnega prvenstva 2034 doslej prijavile države iz Azije in Oceanije.