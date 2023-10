Kot smo že poročali, se na čelu kmetijskega in okoljskega ministrstva obetajo menjave. Medtem ko naj bi minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan po neuradnih informacijah odstopil že dopoldne, je ob robu današnje seje vlade ministrica za kmetijstvo Irena Šinko ponovila, da nima težave z odhodom, a da naj jo razreši parlament. Šinkova je prepričana, da je delala korektno in strokovno. Glede razlogov za njen odhod pa je povedala, da je to vprašanje za premierja.

Neuradno je med razlogi neučinkovito delu uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na nasprotnih bregovih pa sta bila premier in ministrica tudi pri zakonu o zaščiti živali in odlovu nutrij na Ljubljanskem barju.

Ministrica: »Ravnala sem zakonito in transparentno«

Ministrica Ajanović Hovnik, ki je v javnosti tarča kritik o neracionalni porabi javnega denarja zaradi svoje službene poti v New York in zaradi morebitnega netransparentnega ravnanja pri razdeljevanju sredstev preko javnega razpisa svojega ministrstva, kot je rekla, še naprej uživa zaupanje stranke Gibanje Svoboda. To je danes nazadnje potrdil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podpredsednik stranke Matej Arčon. Ob robu seje vlade je zatrdil celo, da je bila ministrica »na nek način izigrana in da so ozadja bistveno drugačna, kot to, da je kaj narobe naredila v zvezi z razpisom«. Poudaril je, da je Ajanović Hovnik glavna pogajalka v pogajanjih z javnim sektorjem in da marsikomu ustreza krnjenje njene kredibilnosti.

Ajanović Hovnikova je zatrdila, da je predsednik vlade zaenkrat zadovoljen z njenimi pojasnili, koalicijskim partnerjem pa, da jih bo podala kmalu. »Kar se tiče razpisa, poudarjam, da smo vsa dejstva preverili še enkrat in da lahko ponovno zagotovim, da sem ravnala zakonito in transparentno,« je dejala ministrica, ki obžaluje, da je na razpis padla senca dvoma. Spomnimo, da je ministrstvo za javno upravo konec letošnjega marca objavilo prvi javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na področju aktivnih državljanskih pravic. Med največjimi prejemniki sredstev je Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES), ki je bil posredno povezan z ministrico Ajanović Hovnik. Obenem je podjetje Smart center, v katerem je imela ministrica do nastopa funkcije solastniški delež, nato pa ga je podarila svoji mami, za provizijo svetovalo drugim nevladnim organizacijam, ki so se preko istega razpisa potegovale za javna sredstva. Štiri organizacije, ki so za svetovanje najele podjetje Smart center, so bile na razpisu ministrstva uspešne.

Različna pričakovanja glede rekonstrukcije vlade

Mnenja naših sogovornikov o tem, ali je rekonstrukcija po prvem letu vlade pričakovana politična poteza prvega med ministri ali ne, so različna. Nekdanji politik in politični analitik Bogdan Biščak meni, da je pričakovana rekonstrukcija vlade predvsem prenagljena politična poteza in bržkone pomeni določen pretres. Bolj kot napovedan odstop Brežana ga čudi napovedan odhod kmetijske ministrice, saj je še zlasti v pogajanjih s kmeti nastopala kot njim enakovredna sogovornica in je v tem kontekstu za vlado nedvomno dodana vrednost. »Ta manjša rekonstrukcija se utegne celo slabo končati, še zlasti, če premier Robert Golob nima v rokavi že novih kandidatov oziroma zamenjav za odhajajoča kmetijsko ministrico Ireno Šinko in ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana.«

»Če bodo njuna resorja prevzeli drugi ministri iz aktualne vladne ekipe, bo to zgolj še poudarilo slabosti vladne ekipe in v javnosti okrepilo občutek, da vlada ne deluje dobro,« meni Biščak. Smatra, da bi bilo politično smotrno najprej razčistiti očitke glede ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, in jo, če se izkaže, da je sama vendarle delovala transparentno in nekoruptivno, tudi politično zaščititi. Zanjo najbolj obremenjujoče so provizije, ki naj bi jih od nevladnih organizacij, ki so se prijavile na dotični razpis, pobiralo podjetje v lasti ministričine mame. A če se nazadnje ti očitki vendarle izkažejo za utemeljene in če bo nedvomno jasno, da ministrica pri razdeljevanju javnega denarja ni delovala transparentno, bi morala nedvomno oditi.

Ostali sogovorniki, s katerimi smo govorili, a se zaradi občutljivosti situacije ne želijo izpostaviti, medtem pravijo, da je v aktualnih političnih razmerah pričakovana celo večja rekonstrukcija vlade, ki bi lahko zajela tako Gibanje Svoboda kot tudi ostali koalicijski partnerici. Podobno kot Biščak so začudeni nad predvideno zamenjavo kmetijske ministrice in izpostavljajo, da ne ona ne Brežan nista najšibkejša člena te vlade in da bi bilo v rekonstrukcijo smiselno vključiti kakšen drug resor. Poleg Brežana in Šinkove se v zadnjih mesecih med imeni za zamenjavo omenjata tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda ter minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, ki pa zaenkrat ostajata na položajih.

Možnost združevanja nekaterih ministrstev

V koalicijskih krogih se sicer omenja tudi morebitno združevanje nekaterih ministrstev. Potencialno bi tako lahko prišlo do združevanja ministrstev za šolstvo, za visoko šolstvo in za digitalizacijo Emilije Duh Stojmenove. Izključene niso niti spremembe na ministrstvu za infrastrukturo. Vedno znova se pojavljajo tudi špekulacije, da bi morali ob rekonstrukciji katerega izmed svojih ministrov žrtvovati tudi preostali koalicijski partnerici. Kot potencialni menjavi se omenjata minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek iz kvote SD in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac iz Levice. Neuradno v obeh manjših koalicijskih partnericah o željah po rekonstrukciji ne vedo ničesar, prav tako niso bili seznanjeni z odstavljanjem Šinkove in Brežana.