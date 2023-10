Na celjski urgenci sprejmejo tudi vse več paliativnih bolnikov

V ponedeljek so v urgentnem centru celjske bolnišnice sprejeli 155 bolnikov, med katerimi so bili le trije takšni, ki so ostali na zdravljenju. V prvih devetih mesecih so sicer obravnavali 13.016 bolnikov, kar 10.877 od teh je pomoč poiskalo brez napotnice. Ker se soočajo z vse večjimi težavami pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva, so vse zdravstvene domove in koncesionarje v regiji pozvali, da pomagajo poiskati rešitve.