Preiskavo so zagnali avgusta, ko je neimenovana ženska iz Melille doma našla trdi disk s fotografijami in posnetki spolnih napadov. Na njih so bila napol slečena dekleta, ki so bodisi spala bodisi bila pod vplivom droge, skratka nezavestna, moški pa jih je napadal. Nekateri mediji poročajo, da jih je v hišo prinesel njen partner, drugi, da je nekoč živela z osumljencem. Preiskovalcem je s pomočjo posnetkov uspelo identificirati pet žensk. Niso vedele ne za obstoj posnetkov ne za to, da so bile žrtve spolnega napada. Izkazalo se je, da so se ti zgodili v več letih in v različnih krajih, osumljeni pa naj bi za to izrabil različne izlete s prijatelji, ki so skoraj gotovo vedeli za njegovo početje. Po nekaterih informacijah so bile žrtve tudi župnikove prijateljice, ki so bile z njim na potovanjih. Po hišni preiskavi so 34-letnega duhovnika aretirali in priprli.