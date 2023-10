Osebno vozilo se je po trku pričelo prevračati in se po okoli 230 metrih ustavilo na strehi na prehitevalnem pasu. Gasilci PGD Dolnji Logatec in Cerknica so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle tekočine ter nudili pomoč policiji in reševalcem pri oskrbi dveh poškodovanih oseb.