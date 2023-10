V ponedeljek so člani civilne iniciative Pohod za življenje na Kongresnem trgu v Ljubljani z zastavicami opozarjali na umrle otroke v postopkih splava. Skupina deklet je zastavice protestno podrla. Med njimi je bila tudi članica predsedničinega Mladinskega posvetovalnega odbora, zato so po navedbah urada sodelovanje z njo sporazumno prekinili.

V uradu predsednice so sicer poudarili, da je stališče Pirc Musar do pravice do umetne prekinitve nosečnosti jasno in javno znano. »Pravica do splava je ustavna pravica, ki jo bo predsednica republike vedno neomajno podpirala. Zato stališč organizatorjev Pohoda za življenje 2023 ne podpira,« so zapisali.

Predsednica je že vse od napovedi kandidature za ta položaj zagovornica spoštljivega dialoga vedno in povsod in pri tem ne deli med tistimi, ki so ji svetovnonazorsko bližje, in tistimi, ki imajo drugačne poglede. Dosledno zagovarja načelo, da morajo politiki pri opozarjanju na sovražni govor začeti pri sebi in biti zgled, so zapisali v uradu.

Mladinski posvetovalni odbor, ki sicer predstavlja neposreden komunikacijski kanal med predsednico in mladimi, bo v spremenjeni sestavi deloval še naprej in pripomogel, da bodo predsedničine odločitve in mnenja temeljila na širokem spektru stališč in bodo resnično predstavljala mnenja ter skrbi mladih. To vodi k učinkovitejšim in uspešnejšim politikam ter omogoča širše in dolgoročno delovanje, so še dodali v uradu predsednice.

Na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter) se je glede opisanega incidenta vnela burna razprava.

Strpnost samo v teoriji. Na Kongresnem trgu danes. pic.twitter.com/FtpM1IHuNJ — Urša Cankar Soares (@CankarUrsa) October 2, 2023

