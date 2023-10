»Če bi beseda tekla o rekonstrukciji vlade, moramo o tem govoriti koalicijski partnerji skupaj. Zakaj ministra ne uživata več zaupanja predsednika vlade, pa mora pojasniti sam, mi smo z informacijo seznanjeni,« je dejala Fajon. O tem, kdo bo omenjena ministra nasledil, pa po besedah Fajon ni bilo govora.

Fajon prav tako ni želela napovedovati, ali bo o razrešitvi Šinko glasoval DZ. Kot je dejala, je ministrica še pred začetkom seje odšla z vlade, premier pa ni komentiral, ali lahko odhod ministrice pričakujejo že danes, ali pa bo prišlo do razprave v DZ.

Glede napovedane interpelacije o delu ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik pa v SD pričakujejo njena pojasnila. »Če nas bo prepričala, bo uživala našo podporo,« je dejala.

Pojasnila ministrice Ajanović Hovnik pričakujejo tudi v Levici. Vodja strankine poslanske skupine Matej Tašner Vatovec je po sestanku koalicije ponovil, da bo ministrica morala marsikatero stvar razložiti in, kot razume, bo danes na novinarski konferenci predstavila nova dejstva oz. svojo interpretacijo. »Počakajmo, da vidimo, koliko bo to prepričljivo in podkrepljeno,« pravi Vatovec, ki je spomnil tudi, da se še čaka tudi preizkuse s strani protikorupcijske komisije.

Koordinatorka Levice Asta Vrečko pa je glede menjave Brežana in Šinko dejala, da gre za interne odločitve stranke iz katere prihajata ministra, in jih bodo v Levici spoštovali. Ministrska ekipa stranke pa bo besedah Vrečko ostaja v enaki sestavi kot ob vstopu v vlado.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je poudaril, da je minister pač nekdo, ki uživa zaupanje predsednika vlade in ki za imenovanje, ali pa za razrešitev, v zakonodajni veji oblasti dobi ustrezno število glasov. V DZ niso dobili še niti odstopnih izjav. »Ko stvari dobimo, bomo o tem razmišljali in se odločali, ve se pa, kako delujejo koalicijske vlade,« je dodal.

Sicer pa je menil, da so že desetletja vsebinski izzivi težave tako na področju varne hrane, kot na področju urejanja vodotokov. V poslanski skupini so z Brežanom in Šinko korektno sodelovali, si pa želijo na področjih, ki jih je omenil, skupaj narediti še več.

Vzdušje v koaliciji se sicer po besedah Tašner Vatovca zaradi napovedane rekonstrukcije ni spremenilo. »Mislim, da ne gre za nobene večje pretrese, pač predsednik se je pogovoril z ministroma Brežan in Šinko. Glede na to, da tudi prihaja iz kvote Gibanja Svoboda, so se odločili, da se bodo razšli, nima pa to nobenih učinkov na ostale,« je pojasnil.