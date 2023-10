Streljanje je na univerzi Morgan State University odjeknilo v torek zvečer po lokalnem času in oblasti so vse v študentskem kampusu in okolici pozvale, naj ostanejo, kjer so. Opozorilo je veljalo še več ur, nakar so ga v zgodnjih jutranjih urah umaknili in sporočili, da strelec ni več aktiven.

V streljanju je bilo ranjenih pet ljudi, ki se zdravijo v bolnišnici, niso pa življenjsko ogroženi. Gre za štiri moške in žensko, stare med 18 in 22 let, je pozno v torek na novinarski konferenci povedal policijski komisar Richard Worley.

O morebitnih aretacijah policija ni podala informacij, niti ni več znanega o osumljencu za streljanje.