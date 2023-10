V predstavniškem domu kongresa se je včeraj odvil postopek, kakršnega ni bilo več kot 110 let. Poslanci so glasovali o odstavitvi predsednika predstavniškega doma, republikanca Kevina McCarthyja, kar je zahteval republikanski kongresnik Matt Gaetz s Floride, nezadovoljen z McCarthyjevimi političnimi kompromisi z demokrati, nazadnje o nadaljnjem financiranju dela zvezne vlade. Končalo pa se je drugače kot leta 1910, ko je republikanec Joseph Cannon izziv prestal. McCarthy ga namreč ni, saj je za njegovo odstavitev včeraj glasovalo 216 poslancev, od teh osem republikanskih, podprlo pa ga je 210 kongresnikov. S tem je predstavniški dom kongresa prešel v nekakšno stanje mirovanja – ima začasno vodstvo in dokler ne dobi novega, ne more peljati zakonodajnih postopkov.

Kdo pa zdaj?

Začasni predsednik predstavniškega doma je postal McCarthyjev zaveznik, kongresnik Patrick McHenry. Medtem so republikanci včeraj že zasedali in razmišljali, kako naprej. Glavno vprašanje je, koga predlagati zdaj. Največ oči je bilo usmerjeno kar v McCarthyja, ker bi lahko znova kandidiral, za uspeh pa bi moral nekako prepričati upornike v stranki, da ga podprejo. Toda če bi ti na to pristali, bi po vsem prahu, ki so ga dvignili, izgubili verodostojnost oziroma bi neizogibno odgovarjali na vprašanje, kaj je bilo vsega sploh treba. To je bržkone uvidel tudi McCarth in kljub svoji znani politični vztrajnosti povedal, da se ne gre več. S tem je naredil prostor morda kateremu od političnih zaveznikov. Teh sicer ne manjka, navsezadnje je dobil glasove velike večine republikanskih kongresnikov

Vendar so za odstavitev glasovali tudi vsi navzoči demokrati (208). Slednji bi s svojimi glasovi McCarthyja lahko rešili, a so se odločili drugače, saj jim republikanci ne morejo pripisovati krivde za nastali položaj in lahko zdaj mirno s strani opazujejo zagato političnih tekmeev, v katero so se ti pahnili sami.

Obtožbe o prelomljenih obljubah

McCarthy je bil na položaju 269 dni, kar je tretji najkrajši mandat na čelu predstavniškega doma. Že začel se je burno, saj je januarja dobil večinsko podporo šele v petnajstem krogu glasovanja. Tedaj je sklenil tudi vrsto političnih kompromisov z različnimi frakcijami republikancev v kongresu oziroma dal obljube, ki jih po mnenju peščice uporniških poslancev ni izpolnil. Gaetz mu je med drugim očital majsko sklenitev dogovora z Belo hišo o dvigu zgornje meje javnega dolga ter nedavni dogovor o začasnem financiranju zvezne vlade, kar naj bi bilo v nasprotju z zavzemanjem za krčenje javne porabe. Poslanka Nancy Mace iz Južne Karoline je McCarthyju denimo očitala, da ni držal obljub, ki jih je dal glede ukrepov za pravice žensk.

Gaetz in njegovi zelo desni somišljeniki so januarja v zameno za podporo McCarthyju sicer izsilili tudi pravilo da lahko en sam kongresnik zahteva glasovanje o odstavitvi predsednika predstavniškega doma – kot bi slutili, kako se bodo stvari odvijale Gaetz je zdaj to pravilo tudi uporabil. Glasovanja o odstavitvi predsednika predstavniškega doma so sicer izredno redka, ker ga nastavi stranka, ki ima večino in s tem torej v rokah škarje in platno odločanja. Notranja trenja v strankah sicer niso nič neobičajnega, a jih vselej pomirijo prej, preden bi izbruhnila do te mere, kot so sedaj. Da se je to zgodilo, je tudi posledica tega, da imajo republikanci tesno večino devetih poslancev in več frakcij ter da so zadnje čase precej neenotni.

Porazne ocene kongresa

Kako dolgo bodo trajale negotove in nekoliko kaotične razmere v kongresu, sprva ni bilo jasno. Bodo pa republikanci gotovo hiteli z iskanjem in imenovanjem novega predsednika predstavniškega doma ter ali iskali kompromis z delom demokratov ali pritiskali na Gaetza, ki se ga je v stranki prijel sloves črne ovce. Kritiziral ga je tudi bivši predsednik Donald Trump. Očitno namreč je, da lahko dogajanje republikancem samo škoduje, sploh ker je pred vrati predvolilno obdobje. Vprašanje je, če lahko škoduje ugledu kongresa, saj je ta že tako ali tako zelo nizek. V zadnjih anketah ga negativno ocenjuje med 70 in 75 odstotki Američanov.