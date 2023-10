»Nocoj je našo skupnost prizadela tragedija,« je na Facebooku zapisal župan Luigi Brugnaro in mesto strmoglavljenja opisal kot »apokaliptično prizorišče«. Do nesreče je prišlo na mostu, ki prečka železniško progo in povezuje beneški okrožji Mestre in Marghera. Vzrok nesreče, do katere je prišlo okoli 19.45, za zdaj še ni znan.

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb — BNO News (@BNONews) October 3, 2023

Italijanska premierka Giorgia Meloni je ob dogodku izrazila »globoko sožalje«. »V stiku sem z županom Luigijem Brugnarom in Matteom Salvinijem, skupaj spremljamo novice o tej tragediji,« je dejala v izjavi.