Nekaj pred osmo uro včeraj zvečer se je v Benetkah pripetila tragična prometna nesreča. Z mostu, ki prečka železniško progo in povezuje beneški okrožji Mestre in Marghera, je namreč kakih petnajst metrov v globino padel avtobus in zgorel. Vzrok nesreče ni znan. Umrlo je najmanj 21 oseb, med njimi pet Ukrajincev, hrvaški državljan, pa nemški in francoski, umrl pa je tudi voznik avtobusa iz Italije, poroča italijanski Corriere della Sera. Nesreča naj bi se zgodila na poti iz Benetk nazaj v bližnji kamp, od koder so turiste peljali na izlet.









Vzrok nesreče še ni znan, glede na prve informacije pa na cesti niso odkrili sledi zaviranja, kar naj bi kazalo na to, da je 40-letni voznik najverjetneje zaradi nenadne slabosti izgubil nadzor nad vozilom. Preiskovalci naj bi preverili tudi stanje približno 70 let starega mostu. Upajo, da bodo dodatne informacije dobili s posnetkov nadzornih kamer na območju. Italijanski notranji minister je poudaril, da bi lahko bilo smrtnih žrtev še več, saj je med 15 ranjenimi pet huje. V bolnišnici, kjer se zdravijo, imajo družine žrtev in poškodovanih na voljo psihološko pomoč. »Nocoj je našo skupnost prizadela tragedija. Sem brez besed,« je na Facebooku zapisal župan Benetk Luigi Brugnaro in mesto strmoglavljenja opisal kot »apokaliptično prizorišče«.





Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb — BNO News (@BNONews) October 3, 2023

Italijanska premierka Giorgia Meloni je ob dogodku izrazila globoko sožalje: »V stiku sem z županom Luigijem Brugnarom in Matteom Salvinijem, skupaj spremljamo novice o tej tragediji,« je dejala v izjavi. Javila se je tudi že predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je dejala, da v trenutku globoke bolečine stoji ob strani italijanskim voditeljem.