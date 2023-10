Kirurg navedbe zavrača, vendar se v zvezi s tem zastavljajo številna vprašanja, ki se nanašajo tudi na slovenski trg estetske kirurgije, ki je čedalje večji, saj tako rekoč za vsakim vogalom že stoji estetska klinika. Omenjeni kirurg dela tudi pri nas, vendar po podatkih Zdravniške zbornice Slovenije do sedaj pritožb v zvezi z njegovim delom ni bilo. Da pa tudi pri nas nastajajo številni zapleti, ki jih zakrivijo nevešči in neprimerno izobraženi lepotni kirurgi, nam je potrdil prof. dr. Uroš Ahčan, izjemni strokovnjak na področju plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije, sicer tudi predavatelj na medicinski fakulteti v Ljubljani.

Tudi v njegovo kliniko Juventina prihajajo posameznice, ki iščejo rešitev po nestrokovno opravljenem delu, na primer povečanju ustnic. Profesor Ahčan podrobnosti afere sicer ne pozna, zato jo težko komentira. »Dejstvo pa je, da se o zapletih, povezanih s polnili, zlasti trajnimi polnili, ukvarjamo že več kot desetletje. Že pred sedmimi ali osmimi leti smo pripravili odmevno oddajo Epilog z Majo Sodja, v kateri sva skupaj s kolegom s Hrvaškega dr. Kinčlom opozorila na težave pri polnilih ter tudi na smrtne žrtve, povezane s preprostim estetskim posegom povečanja ustnic pri mladih pacientkah s polnili vprašljivega izvora. Nekatera polnila ali 'filerji' so nekompatibilni s tkivom in povzročajo najrazličnejše zaplete, od preprostih vnetnih reakcij do granulomov, kroničnega vnetja, ki lahko vodi v brazgotinjenje in trajno spremembo oblike ustnic. Očitno vsa opozorila in tudi javni nastopi niso dali želenega rezultata, zato se vedno znova pogovarjamo o teh težavah. Svoje domače naloge niso izpolnili tako regulatorji kot tudi ne pacienti, ki se odločajo za tovrstne estetske posege,« je bil jasen. Z namenom, da bi ljudi podrobno informirali o lepotnih posegih, so izdali knjigo Supermarket lepote, kjer zlasti mlade opozarjajo na različne pasti estetske kirurgije.

Omenjeni hrvaški kirurg naj bi pri polnjenju ustnic vbrizgal polnilo biopolimer, ki na Hrvaškem ni dovoljeno. Gre za silikone ali biopolimere, trajna polnila, ki se uporabljajo za povečanje ustnic, ličnic, glajenje obraznih gub, uporabljajo jih celo na stegnih in rokah. Znano je, da taka polnila povzročajo hude tkivne reakcije in imajo trajne posledice. Lahko sprožijo celo alergične reakcije in bolečine v sklepih. Ob uporabi večje količine takega materiala lahko ta migrira na druga mesta, v posameznih primerih lahko pride celo do embolizma, hudih okužb, izgube las, hudih oteklin, deformacije, celo smrti. Edina rešitev je kirurška odstranitev, ki skoraj nikoli ni popolna in vedno za seboj pušča brazgotine in nepravilne oblike. Pod imenom biopolimer pa se skriva več različnih snovi.

Zapleti, o kakršnih so poročale stranke na Hrvaškem, so pogosti tudi pri nas. »Imel sem že kar nekaj pacientov s podobnimi težavami po povečanju ustnic s trajnimi polnili, tudi polnili neznanega izvora, ko bolnica pride v ambulanto in sploh ne ve ne tega, katero polnilo so uporabili, ne tega, koliko so ga uporabili. Večinoma take posege kar v hotelskih sobah opravljajo neznani izvajalci iz drugih držav, ki uporabljajo polnila neznanega izvora, neznanega roka trajanja, v nesterilnih pogojih. Nato preprosto odidejo iz države. Za vse zaplete so stranke (bolnice) prepuščene domačim strokovnjakom oziroma same iščejo rešitve za odpravo težav. Ta problem se je zelo razširil. Vsi, ki se ukvarjamo z estetsko kirurgijo, smo se že srečali s takimi pacienti,« nam je povedal sogovornik in pokazal fotografijo dekleta s tako zapolnjenimi ustnicami, iz katerih je moral kirurško izrezati silikon, ki pa ni bil v kosu, kot je pričakoval, ampak kar v posameznih delčkih.

