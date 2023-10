Čeprav so slovenski odbojkarji uvodni tekmi olimpijskega kvalifikacijskega turnirja začeli ob desetih dopoldne po tamkajšnjem času, se na zgodnje začetke še vedno niso popolnoma privadili. »Ponavljamo se, da imamo nekaj težav z uro tekem, ki je nismo vajeni. Začeli smo sicer dobro, a nato zaspali. Smo se pa pravočasno prebudili, pokazali ogromno želje in energije, ta energija pa nas je ponesla na višjo raven od tekmeca,« je po koncu obračuna dejal Uroš Planinšič, ki je v igro vstopil sredi tretjega niza in bil med bolj zaslužnimi za to, da so »padli« tudi Finci.

Pred dobrim mesecem dni v Varni so v skupinskem delu evropskega prvenstva slovenski odbojkarji Finsko premagali brez izgubljenega niza. Po uvodnem nizu je kazalo na podoben scenarij, saj je bil izid izenačen le do devete točke, nato je, tudi po zaslugi številnih napak Fincev (10), prevladovala slovenska izbrana vrsta. Toda v drugem nizu so Finci z začetnimi udarci, skupaj so dosegli kar štiri ase, povzročili veliko težav slovenskim sprejemalcem. Povedli so s 4:0, vodili tudi z 10:4 in 21:13 ter niz zanesljivo dobili. V končnici je slovenski selektor Gheorghe Cretu v igro poslal Nika Mujanovića, Uroša Planinšiča in Žigo Šterna, ki pa visokega zaostanka niso več nadomestili.

Tudi v tretjem nizu so se nadaljevale slovenske težave na sprejemu, pri zaostanku dveh točk (13:15) je Cretu namesto Dejana Vinčića v igro vrnil Planinšiča, po novi točki Fincev pa je vzel še polminutni odmor. Ob pravem času, kajti že na servis Alena Pajenka je na 16. točki sledilo izenačenje, nato pa obojestranski rdeči karton Klemnu Čebulju in Eemiju Tervaporttiju. Obetala se je napeta končnica, saj je bil izid do 20. točke izenačen, vendar do nje ni prišlo. Slovenski odbojkarji so s petimi zaporednimi točkami na servis Jana Kozamernika niz zanesljivo dobili. V četrtem nizu je na mestu organizatorja igre nadaljeval Planinšič, Slovenija pa je prišla še do tretje zmage v Tokiu. »Finci so igrali dobro, predvsem v drugem nizu so se zbudili, začeli z neugodnimi začetnimi udarci, mi pa nismo bili zbrani. Sem pa vesel, da smo se v tretjem nizu prebudili, začeli igrati z veliko več energije, veliko bolj pametno, tako da smo na koncu zasluženo zmagali,« je po novi zmagi dejal Rok Možič, ki je bil s 16 točkami (2 asa, 2 bloka) drugi najbolj razpoloženi igralec slovenske reprezentance. Več točk od njega, 18 (2 asa, 1 blok), je k zmagi prispeval Čebulj.

V preostalih treh tekmah tretjega kroga so tudi Američani prišli do tretje zmage. Tokrat proti Turčiji s 3:1, kar je tudi zanje prvi izgubljeni niz na turnirju, Srbija je bila s 3:1 boljša od Egipta, s katerim so danes ponoči igrali slovenski odbojkarji, Japonska pa je s 3:0 premagala Tunizijo. Po jutrišnjem dnevu premora bo Slovenija v petek igrala z ZDA, v soboto z Japonsko in za konec še s Srbijo. Z devetimi točkami sta trenutno v vodstvu ZDA in Slovenija, Srbija in Japonska sta pri šestih, Turčija treh, Egipt dveh, eno ima Finska, brez točke pa je Tunizija.