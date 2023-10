Pri Cedeviti Olimpiji so pred uvodom v evropski pokal opozarjali na kakovost prvega nasprotnika Hapoela iz Tel Aviva. A bržkone si niso predstavljali, da bodo prikazali tako slabo predstavo in klonili s kar 27 točkami razlike. Trener Ljubljančanov Simone Pianigiani ves čas ponavlja, da novo moštvo potrebuje čas in da bo prave predstave pokazalo čez nekaj tednov, a ob takšnem pristopu znajo biti takrat že brez možnosti za napredovanje v končnico evropskega pokala.

Čeprav je lažje nekatere stvari povedati, kot jih nato udejanjiti, je Cedevita Olimpija danes v obračun vstopila ravno tako, kot po besedah njenega trenerja ne bi smela. Shlomo Group Arena v Tel Avivu je bila po pričakovanjih polna, Ljubljančani pa so gostiteljem dobesedno podarili dober uvod v tekmo. Nemudoma so namreč izgubili tri žoge, na drugi strani pa je nasprotnik prihajal do lahkih točk. Navijači so postali še glasnejši, smernice poteka dogodkov pa so bile začrtane. Trener Olimpije Pianigiani je hitro vzel dve minuti odmora, saj ni mogel biti zadovoljen niti z obrambo, ki je bila porozna. Izgubljanje žog se je pri gostih nadaljevalo, hkrati pa je bil Hapoel precej bolj podjeten tudi pri skoku v napadu. Gostitelji so izkoriščali mehkobo Karla Matkovića, ki se v prerivanjih pod obrčoema ne znajde in hitro odneha oziroma ne gre v kontakt, podobno pa je tudi pri postavljanjih blokad soigralcem. Če so se zmaji proti Megi v prvem polčasu lahko pohvalili z odličnim kroženjem žoge, ki je pripeljalo do kopico odprtih metov, so se tokrat zanašali predvsem na individualne vložke, zato skromnih pet asistenc celotnega moštva ob polčasu niti ni čudilo. Edina svetla točka pri košarkarjih v zelenih dresih je bil D. J. Stewart, ki je bil sicer na začetku prestrašen, s časom pa je padel v ritem in poskrbel za nekaj lepih potez, ob tem pa soigralcem pripravil tudi nekaj odprtih metov, a so bili po večini nenatančni.

V drugi polčas je Olimpija vstopila nekoliko bolj umirjena in kazalo je, da bi se utegnili približati nasprotniku, a je bila to le utopija. Kapetan Jaka Blažič in soigralci so namreč v igri hitro znova izgubili rep in glavo in na obeh straneh igrišča počeli težko razumljive neumnosti. Vse, kar je v tretji četrtini vredno omeniti, je bila izjemno domiselna poteza Blažiča, ki je v enem izmed protinapadov nasprotniku žogo potisnil med nogama in nato lepo zaključil. Prednost Hapoela je tako le naraščala, Ljubljančani pa dejansko niti v enem trenutku tekme niso bili v položaju, ko bi lahko upali na zmago. In še nekaj statistike po resnično slabem večeru zmajev. Hapoel je na koncu zbral 14 skokov v napadu, Olimpija je imela vrtoglavih 23 izgubljenih žog, razmerje doseženih točk iz protinapadov pa je bilo 22:?4 v korist gostiteljev.

»Zelo težka tekma za nas. Zavedali smo se, da je Hapoel favorit na domačem parketu. Poskušali smo se čim bolje pripraviti, a nam je manjkalo energije in agresivnosti, imeli smo tudi preveč izgubljenih žog in premalo skokov v obrambi. Na nas je, da se učimo, čim več stvari čim hitreje popravimo in se dobro pripravimo za naslednjo tekmo,« je misli po porazu strnil Gregor Glas.

Evropski pokal, skupina A, druge tekme 1. kroga, nocoj: Paris – BC Wolves, jutri ob 18. uri: Prometej – Hamburg, ob 20.15: Joventut – Bešiktaš, ob 20.30: London Lions – Venezia.