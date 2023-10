Novo sezono na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega bo v petek ob 20. uri odprla premiera komedije Ralfa Westhoffa Sosedje v režiji Tijane Zinajić. Prva slovenska uprizoritev besedila, ki ga je nemški filmski režiser in scenarist leta 2016 za gledališče priredil po svoji dve leti starejši filmski uspešnici, prinaša zgodbo o trku vrednot dveh generacij, tiste na začetku odraslosti ter tiste na pragu starosti, vendar stereotipni medgeneracijski konflikt pri tem obrne na glavo... »To je komedija, ki pa obenem naslovi mnoge resne teme – in naša uprizoritev se obema platema posveča z enako zavzetostjo,« pojasnjuje Barbara Hieng Samobor, direktorica in umetniška vodja MGL. »Igra namreč kljub množici komičnih zapletov razpira številne trpke resnice sodobnega časa, med drugim se posveti tako težavam staranja kot zagatam, ki jih prinaša mladost, pa tudi splošnemu strahu pred neuspehom in samoto, ki je prisoten pri predstavnikih obeh generacij.«

Kot je dodala, so postavitve te igre po svetu pogosto precej plehke, čemur so se zaradi že omenjenih globljih vsebinskih plasti želeli izogniti; tudi zato je režijo zaupala Tijani Zinajić, ki je že v številnih projektih pokazala, da premore ustrezno občutljivost za takšna besedila, od pretirane šegavosti pa so se odmaknili še pri prevodu naslova: ta se v izvirniku glasi Mi smo ta novi, kar pa po njenih besedah zveni nekako neobvezujoče. »Predloga ni zapletena, a tudi nikakor ni prazna,« se strinja režiserka.

Med druženjem in pravili

Osnovni zaplet je preprost: trije upokojenci, ki so si v študentskih letih delili stanovanje, se na stara leta odločijo, da ponovno zaživijo skupaj – vsi so samski in pogrešajo družbo, pa tudi z denarjem so bolj na tesnem. Tako se Anne (Nataša Tič Ralijan), Johannes (Jožef Ropoša) in Eddi (Tomo Tomšič) v novem stanovanju veselo spominjajo mladosti, debatirajo, pijejo, kadijo ter navijajo glasbo pozno v noč – kar pa sredi izpitnega obdobja strašno moti trojico resnobnih študentov (igrajo jih Veronika Železnik, Kaja Petrovič in Nejc Jezernik), ki živijo pod njimi. Novi sosedje, ki kalijo njihov mir ter se ne držijo hišnega reda, jim gredo silno na živce tudi zato, ker se požvižgajo na skupne dolžnosti, kot je denimo čiščenje hodnika...

Besedilo je prevedla Anja Naglič, ki je omenila, da je jezikovna podoba izvirnika dokaj nevtralna v smislu, da ne dela posebnih razlik med izražanjem mlajše in starejše generacije. V sami uprizoritvi so zato dodali nekatere izraze, s katerim bolje opredelijo starost govorcev, vključili pa tudi določene prizore iz filma, ki so iz izvorne dramatizacije izpadli, a so se jim zdeli potrebni za celoto sporočila te grenko-sladke komedije, je pristavila dramaturginja predstave Alenka Klabus Vesel. Scenografijo je zasnoval Darjan Mihajlović Cerar, kostume Matic Hrovat, lektor pa je bil Martin Vrtačnik.