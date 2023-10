V predstavniškem domu ameriškega kongresa se je sinoči po našem času odvil postopek, kakršnega ni bilo več kot 110 let. Poslanci so glasovali o odstavitvi predsednika predstavniškega doma, republikanca Kevina McCarthyja, ki je bil tarča poslanca lastne stranke, Matta Gaetza s Floride. Ta je sprožil postopek za odstavitev McCarthyja, ker je prejšnji teden omogočil nadaljevanje financiranja zvezne vlade z zakonom, ki so ga podprli tudi demokrati. Gaetz, ki si je z McCarthyjem že nekaj časa navzkriž, sodi v skrajno desno krilo stranke in se je zavzemal za ustavitev dela zvezne vlade ter za velik rez v javnih izdatkih.

Daljnovidna januarska zahteva

Položaj predsednika predstavniškega doma kongresa je tretja najvišja politična funkcija v državi. Tokratno glasovanje o njegovi odstavitvi je šele drugo v zgodovini, prejšnje leta 1910 je bilo neuspešno. Razlog za takšno redkost postopka je tudi v tem, da predsednika predstavniškega doma nastavi stranka, ki ima večino in torej praviloma sama odloča o njegovi usodi, notranja trenja pa običajno pomiri prej, preden bi izbruhnila do mere, kot se je zgodilo zdaj. Da se sploh je, je posledica tega, da imajo republikanci v predstavniškem domu tesno večino in več frakcij ter da so zadnje čase precej neenotni.

Gaetz je trdil, da je McCarthy z vrsto sklenjenih kompromisov z demokrati prekršil januarski dogovor z desno frakcijo, ki je omogočila njegovo izvolitev na položaj predsednika predstavniškega doma po štirinajstih neuspešnih krogih glasovanja. Republikanci imajo v 435-članskem predstavniškem domu kongresa samo devet sedežev več kot demokrati, zato lahko že pet njihovih kongresnikov ogrozi večino in zato so lahko januarja frakcije McCarthyju v zameno za podporo postavljale različne pogoje. Najvztrajnejša je bila prav Gaetzova, ki je takrat – kot bi slutila, kako se bodo stvari odvijale – med drugim izsilila pravilo, da lahko en sam kongresnik vloži predlog za odstavitev predsednika predstavniškega doma. Gaetz je zdaj to pravilo tudi uporabil.

Kongres med Američani že tako nima ugleda

Za odstavitev je potrebna navadna večina glasov. Po čisti matematiki bi zanjo ob polni udeležbi zadoščalo že pet republikanskih glasov. Gaetz je trdil, da ima glasov dovolj, in v včerajšnjem prvem glasovanju to tudi potrdil. Predstavniški dom se je namreč o predlogu najprej izrekel tako, da predlog Gaetza tako rekoč spravijo v predal, torej da niti ne gre na glasovanje. Proti je glasovalo 218 kongresnikov, za 208. To je pomenilo, da bodo o predlogu odstavitve McCarthyja tudi glasovali.

Ob razprtijah v Republikanski stranki so se pred dilemo znašli demokrati: ali McCarthyja podpreti, s čimer bi ga poslej držali v šahu, saj bi bil odvisen od njih, ali pa republikancem pustiti, da ga odstavijo in si verjetno škodujejo z nadaljnjimi notranjimi trenji. McCarthy je letos omogočil nekaj odmevnih kompromisov, po drugi strani pa denimo na lastno pest odobril začetek kongresne preiskave pred ustavno obtožbo predsednika Bidna zaradi sumljivih družinskih poslov. Demokratski kongresniki so imeli včeraj sestanek, s katerega so prihajala sporočila, da McCarthyja ne bodo reševali.

McCarthy se je tako znašel pred vrati zgodovine – predsednika predstavniškega doma kongresa v ZDA niso odstavili še nikoli. Na ugled kongresa pa vse to dogajanje verjetno ne bo vplivalo, saj je že tako izredno nizek – negativno ga ocenjuje od 70 do 75 odstotkov vprašanih.