Mislim svoje mesto: Ko jih jebe

V ponedeljek ob 18.25 je eden od lokalnih spletnih medijev objavil fotografijo in novico, da je središče Ljubljane ovito v gost dim, ki je posledica dimnih bomb in bakel, saj da mineva 35 let obstoja navijaške skupine Green Dragons, policisti pa opozarjajo na to, da bo stanje še hujše po 19. uri, ko bo več članov skupine krenilo na pohod po središču mesta.