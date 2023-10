Novi-stari trener Maribora Šimundža je v tej vlogi moštvo že vodil med letoma 2013 in 2015. Kot igralec pa je bil v tem klubu dejaven med letoma 1991 in 2001, ko je zbral skoraj 300 nastopov. Kot trener je po Mariboru v Sloveniji štiri sezone vodil Muro, nazadnje pa je bil do marca letos trener v Ludogorca bolgarskem Razgradu.

V prvem obdobju na klopi Maribora je Šimundža osvojil dva naslova prvaka (2014, 2015). Kot trener je doslej Maribor vodil na 99 tekmah, tako da bo naslednja že jubilejna stota.

Pričakovano novico, da Krznar ni več trener Maribora, so v klubu potrdili v ponedeljek. Krznar je vodenje moštva prevzel avgusta lani, na 55 tekmah je zbral 28 zmag, 13 neodločenih izidov in 14 porazov.

Mariborčani so v tej sezoni na desetih prvenstvenih tekmah dosegli štiri zmage, Maribor pa trenutno zaseda skromno peto mesto na prvenstveni lestvici z zaostankom devetih točk za vodilnim Celjem. V zadnjih sedmih krogih so osvojili le pet točk.

»Privilegij je biti trener Maribora«

»Prišel sem domov, v moj klub, v moje mesto. Vedno je privilegij biti trener Maribora, a hkrati gre tudi za velik izziv in odgovornost. Obljubim lahko le trdo delo, najprej sledi popolna mobilizacija in osredotočenost na tekmo z Muro. Pričakujem odgovor ekipe glede na zadnja dogajanja. Fantje so v Mariboru, ker znajo in nekaj pomenijo,« je za spletno stran kluba dejal povratnik na trenersko klop in dodal: »Verjamem, da niso pozabili igrati in da bodo pokazali boljšo podobo. Obljubiti zmage bi bilo zelo tvegano, lahko pa obljubim popolno osredotočenost na delo, s katerim želim vrniti klub na uspešno pot.«

V klubu so sporočili, da odhaja dosedanji strokovni štab (Damir Krznar, Mihael Mikić in Vedran Attias). Šimundža je s seboj pripeljal pomočnika Damjana Ošlaja in kondicijskega trenerja Luko Bašića. Nespremenjen pa ostaja preostali del stroke - Mitja Pirih, Aleš Mertelj, Željko Filipović in Milan Vulović bodo nadaljevali delo v klubu, so še sporočili Mariborčani.

"Od ponedeljka zvečer smo šli v akcijo in hitro našli skupen jezik. Naš izbor je Ante Šimundža, pri katerem daljša predstavitev ni potrebna. Gre za enega največjih trenerjev v Sloveniji, ki je hkrati lačen novih uspehov. Nekdo, ki ga poznamo in je po odhodu iz Maribora naredil ogromen preskok ter nadaljeval uspešno delo. Domov vračamo zelo motiviranega trenerja, s pripadnostjo in simpatijami do vijoličaste barve, kar je prav tako pomembno, tisto najpomembnejše pa je delo," pa je za spletno stran kluba pot do Šimundže opisal športni direktor Marko Šuler.

Dodal je, da gre pri sodelovanju za obojestransko željo, pod vodstvom novega stratega pa bo potekal že naslednji trening v sredo. Moštvo bo prvič vodil na sobotni tekmi z Muro.