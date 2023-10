V javnosti odmeva primer generalnega državnega tožilca Draga Škete, ki so ga policisti ustavili, ko je vozil pod vplivom alkohola. Žal pa policija poroča tudi o tem, da je takih voznikov vse več.

Gorenjski policisti so tako že v petek v Kranju ob pol sedmih zvečer ustavili kolesarja, ki je napihal kar 0,92 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka ali po starem merjenju več kot dva promila. Ob koncu tedna so potem okrepili prisotnost na cestah in bili pozorni predvsem na kršitve kolesarjev, motoristov in voznikov skirojev. Ugotavljali so prekoračitve hitrosti, (ne)uporabo zaščitne čelade, pravilno stran in smer vožnje, uporabo mobilnih telefonov in slušalk, vožnjo pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi ter vsa preostala nedovoljena ravnanja (vožnja po zadnjem kolesu, objestna vožnja, spuščanje krmila). Ustavili so 16 kolesarjev, eden od teh je bil pijan. Pijana sta bila tudi dva motorista, eden pa ni uporabljal čelade. Predvsem pa vzbuja skrb podatek, da so zadnje dni obravnavali devet prometnih nesreč s telesnimi poškodbami, kjer so bili vozniki pod vplivom alkohola: motorist je vozil s kar 1,27 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, mopedist z 0,63 in še en kolesar z 1,22 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zaradi vožnje brez opravljenega vozniškega dovoljenja so zasegli dva avtomobila in moped. Med rednim nadzorom psihofizičnega stanja voznikov so pri več voznikih ugotovili visoko stopnjo prisotnosti alkohola, od 0,52 do 0,92 miligrama na liter izdihanega zraka. »Policisti bomo vsakodnevno preverjali psihofizično stanje voznikov. Želimo si, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. Skrb vzbuja dejstvo, da kljub vsem nasvetom in trudu policije in drugih institucij vozniki še vedno vozijo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, brez vozniškega dovoljenja in posledično storijo še prometno nesrečo,« se je odzval Roland Brajič s Policijske uprave Kranj, ki je prepričan, da bi bili z odgovornim pristopom vsakega posameznika vsi udeleženci v prometu varnejši in bi lahko vsak dosegel načrtovani cilj.

Zadrogiran bežal vzvratno

Poostreni nadzor so v nedeljo popoldne imeli tudi na območju PU Koper. V zgolj osmih urah so ustavili 531 vozil. Odredili so tri strokovne preglede za prisotnost prepovedanih drog in začasno odvzeli devet vozniških dovoljenj. Dvanajst voznikov je bilo pijanih. Izstopajo naslednji primeri. Italijanka je vozila s kar 0,85 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka in brez vozniškega dovoljenja. Državljan Slovenije je pred nadzorno točko vozil vzvratno, pozneje pa zbežal iz vozila. Prijeli so ga in ugotovili, da je vozil zadrogiran, brez vozniškega izpita ter neregistrirano vozilo, označeno z registrskimi tablicami, ki niso pripadale vozilu. Pri Hrvatu pod vplivom droge pa so našli tudi nekaj hašiša.