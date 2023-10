Torej, še naprej naj Rusi pobijajo vojake in prebivalce Ukrajine in Ukrajinci ruske. Te logike ni mogoče razumeti: naj se pobijajo med seboj, samo agresor ne sme zmagati. In spet se lahko postavi vprašanje: kdo pa je agresor? Za vsak spor sta potrebna najmanj dva.

O enklavi Gorski Karabah pa nič. Spet: državne meje so nepremakljive! Zato so pa premakljivi ljudje in Armenci, ki so bili večinski narod, so morali zapustiti svoje domove ter se izseliti v Armenijo, samo da je Azerbajdžan lahko zadržal svoje državno ozemlje. Ali lahko normalen človek razume to logiko?

Že zdavnaj bi morali »pokopati« dogovore iz Helsinkov, ko so sprejeli veliko sklepov zato, da se ni zaostrovala hladna vojna. Vendar: sedanjost ni preteklost. Ali postaja EU njen relikt?

Franci Gerbec, Kremenica