Nekaj časa sem odlašala s pisanjem, a sem vseeno postala prepričana, da je prav, da se oglasim in tudi vam kot predsednici Zdusa povem, kaj je tisto, kar me boli in moti. Zakaj?

Pred kratkim je bilo znova veliko govora o brezplačnih vozovnicah za upokojence, o neznanskem privilegiju, ki da ga imamo iz časov Alenke Bratušek. Prav kmalu se je začelo tudi uradno razpravljanje o tem, ali si upokojenci to sploh zaslužimo, in debata o tem je čedalje glasnejša.

In kaj imate pri vsem tem vi, gospa predsednica? Hudo neprijetno je presenetila, zbodla vaša izjava, da naj bomo upokojenci ob vsej dobrobiti brezplačnega prevoza vsaj razumevajoči in ne koristimo prometnih povezav takrat, ko hodijo drugi v šolo in na delo. Mar mislite, gospa predsednica, da se upokojenci vozijo zgolj za zabavo? Kaj pa, če jih zdravnik, zobozdravnik, ortoped ... nima za manj vredne državljane, tako kot vi, in jih je naročil zjutraj, tako kot druge polnopravne državljane? In če si morda le privoščijo prevoz na kakšno kulturno prireditev, je to mar greh? Je tudi po vašem mnenju upokojencem mesto doma?

Ne, gospa predsednica. Z dnevom upokojitve, potem ko smo pošteno oddelali in dali družbi svoje znanje, ne postanemo ljudje, ki jih nič več ne zanima, ki si ne želijo novih znanj in spoznanj. Prav v tem času namreč lahko začnemo uresničevati želje in potrebe, za katere je v času aktivne zaposlitve zmanjkalo časa. Bo družba zato obubožala, če se upokojenec iz periferije zapelje v Ljubljano na operno predstavo v skoraj praznem avtobusu in je to nepojmljivo razsipavanje družbenega denarja?

Vaš odnos me zelo spominja na covidni čas Janeza Janše, ko nam je določil ure, kdaj smemo v trgovino, da ne motimo polnopravnih družbi koristnih delovno aktivnih državljanov. Se vam to ne zdi diskriminatorno in ne spominja na apartheid?

Diskriminacija se vedno začne počasi, potem pa se samo še poglablja. Žal pa nisem nikjer zasledila, da bi se vi zavzeto in jasno oglasili zaradi diskriminatornega odnosa aktualne vlade do naših pokojnin. Še vedno smo edina žrtev nekdanjega Zujfa in edini, ki tudi v tej vladi Roberta Goloba še vedno nimamo zakonsko upravičene uskladitve pokojnin.

Sta se res starizem in negativen odnos do upokojencev že tako močno zasidrala v naši družbi, da se ju celo v Zdusu ne zavedate več? Težki časi, če je temu tako.

Mira Kofler, Škofja Loka