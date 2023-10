Sobotno megleno jutro je kot filmska kulisa služilo za raziskovanje soteske Bela nad Kočo v Starem malnu na Vrhniki. Za izhodiščno točko smo si izbrali parkirišče, 200 metrov oddaljeno od koče, zato je bila krožna pot v tempelj zmaja Lintverna skrajšana na slabo uro hoje. Sicer pa je kot izhodišče primerno tudi urejeno parkirišče pri Štirni pod Planino.

Obvezna dobra pohodna obutev

Tempelj je del pravljično-doživljajskih poti po Sloveniji, za katerimi stoji Zavod Škrateljc, ki pa je varovanje soteske prepustil članom Turističnega društva Blagajana Vrhnika. Pot v strmi soteski potoka Bela so po žledu uredili in jo tudi označili markacisti Planinskega društva Vrhnika in je primerna za tiste, ki so že vajeni varnih korakov po zahtevnejših gozdnih in planinskih poteh. Zato je obvezna dobra pohodna obutev, saj je pot v zadnjem kilometru mestoma strma in včasih tudi spolzka. Kljub temu da minuli teden ni bilo dežja, je bil del poti blaten. Predvsem v zimskih mesecih se obisk soteske brez primernih derez odsvetuje. Čeprav je pot v primeru snega uhojena, je deloma močno poledenela.

Vstop v tempelj zmaja Lintverna nakaže ogromen lesen obok nad potjo. Nato se pot ob vodi počasi vzpenja do prvega žiga; pred obiskom poti priporočamo branje slikanice Uroša Grilca in Gorazda Vahna Zmaj Lintvern in krotilci vode. Mladi pohodniki zbirajo žige v Zmajebukvico, ki jo lahko tudi natisnete na spletni strani omenjenega zavoda oziroma jo kupite v koči, kjer je izhodišče. Ob zbiranju žigov boste lahko odkrivali nenavadne živali, varuhe Bele in se učili veščin ter skrivnosti krotilcev vode. To so ljudje s posebnim znanjem in močmi, ki v naravi vzpostavljajo ravnovesje. Za opravljeno urjenje prejmete Zmajev žig in se pridružite Modremu zmajevemu redu.

Na cilju v Koči v Starem malnu otroci prejmejo zmajevo nagrado, na Zmajevem vadbišču, če ostane še kanček moči in dobre volje, pa lahko najmlajši krotilci urijo svoje veščine in se preizkusijo še v drugih zmajskih spretnostih na otroškem igralnem poligonu. Tudi nas je pot popeljala v starodavni svet zmajev, ki predstavljajo neukrotljivo moč narave. Lintvern, izvir Bele, je navdihoval že J. V. Valvasorja, ki je v Slavi vojvodine Kranjske pisal o zmaju Lintvernu, ki bruha vodo in svoje mladiče. So ljudje v tistih časih res videli zmajeve mladiče ali pa gre za katero od nenavadnih živali, ki še danes bivajo ob čudežnem potoku Bela? Morda bo skrivnost uspelo odkriti vam.

S Planine pogled vse do Triglava

Če noge še niso utrujene, se lahko s krožne poti usmerite proti Planini. Hrib nad Vrhniko se ponaša s 733 metri nadmorske višine, na vrhu pa vas poleg planinskega zavetišča pričaka razgledni stolp, že četrti na tem mestu. Visok je 22 metrov in je eden najvišjih lesenih samostoječih objektov v Sloveniji. Zgrajen je bil leta 2008, z vrha, ko se jutranja meglica dvigne, pa se odpira čudovit razgled na bližnjo in daljno okolico. Planina je za resnejše pohodnike tudi stičišče mnogih planinskih poti: Vrhniške planinske poti, Notranjske planinske poti, Ljubljanske mladinske poti, Vrhniške kurirske poti in Evropske pešpoti E7.

Jesenska družinska doživetja Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji združuje deset družinskih doživetij v desetih krajih po Sloveniji – to so edinstvene dogodivščine v naravi, zasnoval jih je zavod Škrateljc. Pot pastirskih škratov na Krvavcu, Polhov doživljajski park (Polhov Gradec), Pot močvirskih škratov na Mali plac (Bevke), Pravljični Šumberk (Domžale), Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu (Zaplana), Škratji Kras (Štanjel), Krškočara (Krško), Vilinski Homec (Homec), Zven zaklete grofice (Dobrova) in Tempelj zmaja Lintverna (Vrhnika). Letošnje leto je prineslo še posebno novost za obiskovalce: s Škratolovsko izkaznico lahko vsi, ki boste zbrali žige devetih poti Pravljično-doživljajske transverzale, prejmete posebno škratolovsko nagrado. Decembra bo veliko žrebanje, v katero se bodo uvrstili vsi, ki bodo do decembra zbrali žige vseh devetih poti Pravljično-doživljajske transverzale: srečnež bo prejel čudovito mladinsko kolo.