Kot je jasno že od vsega začetka, lahko na Tednu restavracij sodelujejo samo najboljše ocenjene restavracije in gostilne po izboru kulinaričnega kritika Uroša Mencingerja in izbora okusov, iskalnika najboljših slovenskih gostiln in restavracij, www.vivi.si. Kako bo v letošnjem prazniku dobrojedcev? V jesenskem Tednu restavraciji bodo sodelovale 103 slovenske restavracije in gostilne, med njimi bo pet novih, in sicer iz Novega mesta, Bohinjske Bistrice, Ljubljane, Bleda in Lesc. Pa še pomembna informacija: v jesenskem Tednu restavracij sodeluje tudi 28 restavracij, ki so pred dnevi prejele oznako kakovosti kulinaričnega vodnika Michelin.

Znani meniji in cene

V ponedeljek, 2. oktobra, so sodelujoče restavracije na uradni spletni strani www.tedenrestavracij.si ali www.vivi.si razkrile posebne menije, ki bodo aktualni v Tednu restavracij. In cena? Za menije boste odšteli 23, 25 in 28 evrov, restavracije pa bodo s temi meniji predstavile svoje kulinarične zgodbe, ki so v letošnjem letu v znamenju – ostankov. Meniji Tedna restavracij bodo tako okusni, obenem pa bo manj odpadkov, ostankov in zavržene hrane. Uroš Mencinger, kulinarični kritik in selektor Tedna restavracij, je ob tem izjavil: »O trajnostni naravnanosti so nas polna usta, toda zavržene hrane in odpadkov je vedno več … Teden restavracij je priložnost, da chefinje in chefi s svojimi meniji dokažejo ravno nasprotno. Za govoričenje o skrbi za okolje in trajnostni razvoj je že prepozno, zdaj so potrebna le še dejanja. Skuhali bodo tako okusno, da bodo manj zavrgli, več ponovno uporabili in da njihovi gostje ne bodo nič pustili. To bo sicer skromen, toda množičen prispevek Tedna restavracij naši skupni prihodnosti. V lanskem letu je Teden restavracij spomladi in jeseni privabil skupno več kot 110.000 gostov.«

Mencingerjevi srčki

Cena menija Tedna restavracij v letu 2023 se ravna po letnici, zato – kot je že prej omenjeno – znaša 23 evrov. No, povsod ne bo veljala ta cena, saj bodo boljše ocenjene restavracije lahko k tej ceni uveljavljale tudi doplačilo za kakovost. To doplačilo znaša dva evra za oznako dva srčka, pet evrov za oznako tri srčke in več. Uroš Mencinger je uvedel omenjene srčke in izdelal pravo metodologijo, po kateri ocenjuje restavracije in na osnovi katere svetuje, iz vsega tega in še česa pa je kasneje nastal Teden restavracij. Teden restavracij izpostavlja pomen kakovosti, ocenjevanja in srčkov, prav tako spodbuja obisk v restavracijah z enim srčkom, razbremenjuje gnečo pri rezervacijah v najbolj zaželenih restavracijah, odpravlja uravnilovko pri gostinskih cenah in omogoča boljšo primerjavo med kakovostjo menijev v sodelujočih restavracijah.

Poudarki Tedna restavracij

Dosedanji poudarki, ki so postali stalnica: 2015 lokalno in ustvarjalno; 2016 naj jejo tudi oči; 2017 prijazno do narave; 2018 pozdrav iz kuhinje; 2019 vinska spremljava; 2020 tradicija in sodobnost; 2021 evropska gastronomska regija; 2022 moja zgodba; 2023 več okusa za manj ostankov. Uradna penina Tedna restavracij je letos najstarejša slovenska penina, zlata radgonska penina ciconia rose iz Radgonskih goric.

Novi partner Tedna restavracij Novi partner Tedna restavracij je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s projektom Izbrana kakovost – Slovenija. Z njim želijo povečati uporabo kakovostnega, slovenskega in certificiranega govejega in perutninskega mesa v slovenskih gostilnah in restavracijah. Ko naročimo meso, poudarjajo organizatorji, naročimo meso z oznako izbrana kakovost – Slovenija. S tem partnerstvom se Teden restavracij, ki v letu 2023 poudarja več okusa za manj ostankov, vključuje v promocijo lokalne kakovosti.