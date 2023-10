Tolminci so tradicionalni kmečki praznik povezali s praznikom posoške specialitete frike in oboje združili v Frikafest. Na dvodnevnem dogodku boste tako lahko pokusili edinstvene sire iz doline Soče na čelu s tolmincem, ki je med najprepoznavnejšimi slovenskimi avtohtonimi siri.

Siri iz doline Soče

Seveda bo to pravi praznik za ljubitelje sira, saj bodo na ogled najboljši siri, ki jih bodo lahko na tržnici tudi kupili. Sirarji Soške doline bodo predstavljali in prodajali svoje izdelke na tržnici. V planinah delajo tradicionalni planinski sir, in to že stoletja. Glede recepta pa so sirarji bolj redkobesedni, povedati znajo le, da je za izjemno aromo in fantastičen okus najzaslužnejša edinstvena narava Soške doline. Mogoče pa boste vseeno kaj izvlekli iz njih, ko boste klepetali z njimi in pokušali njihove sire.

Osrednje dogajanje bo v soboto, ko se bodo tolminske ulice napolnile s stojnicami z lokalnimi izdelki, pridelki in lokalnimi dobrotami. Festival obljublja pestro dogajanje za obiskovalce vseh starosti. Na parkirišču za Kinogledališčem boste lahko občudovali razstavo kmetijske mehanizacije za spravilo sena nekoč in danes ter spoznali avtohtone pasme plemenske živine. Za najmlajše bo poskrbljeno z obiskom ponijev z ranča Pelance, medtem ko se bo ob 11. uri začela avkcija goveda. Glasbeni center harmoNIKA bo gostil srečanje harmonikarjev, medtem ko vas bo Tminska kmetija popeljala v svet avtohtonih pasem. Popoldne bo zaznamovala glasbena skupina Bleferji.

Pite in frika

Športni park Brajda bo vključeval otroški kotiček z Malo hišo ter atrakcijo bungee trampolin. Kinogledališče Tolmin bo gostilo butik za izmenjavo jesensko-zimskih oblačil in modnih dodatkov od 10. do 19. ure. Mestni trg bo začinila Tminska jesen na vaših krožnikih s kmetijskimi razstavami in prikazi v sodelovanju z Društvom podeželskih žena gornjega Posočja, Društvom posoških sadjarjev, Tolminskim muzejem in Posoškim razvojnim centrom.

Ne zamudite razstave z degustacijo najboljših sirov iz doline Soče ter srečelova KD podeželskih žena gornjega Posočja. Med 10.30 in 15.30 bodo predstavili rezultate ocenjevanja sirov, seveda pa boste vse sire lahko tudi pokusili. Vsekakor je pomemben podatek, da bo Tolminski muzej odprl svoja vrata za vodeni ogled ob 11. in 16. uri, medtem ko se bo ob 17. uri začelo tekmovanje v pripravi frike. Frika je tradicionalna pastirska jed in tolminska specialiteta. Narejena je iz sira in krompirja, spečena na vroči ponvi. Ima pa, kot je že pravilo v Sloveniji, vsaka vas nekoliko drugačen recept in vsak kuhar pri pripravi frike doda nekaj svojega.

Cankarjeva ulica in staro mestno jedro bosta gostila tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov ter različne dogodke, kot so otroška kamišibaj delavnica, kamišibaj predstava Zgodba o krompirju, nastop Folklorne skupine Kal nad Kanalom, zvečer pa glasbeni večer z Vladom Kreslinom in Malimi bogovi.