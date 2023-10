Sanchez je na današnji tiskovni konferenci v palači Moncloa v Madridu dejal, da verjame, da mu bo uspelo doseči dogovor o koaliciji, ki bo »še utrdil in razširil« napredek, ki ga je dosegla njegova dosedanja vlada. Ob tem je narod pozval k premagovanju razlik in mirnemu sobivanju ter dodal, da si bo še naprej prizadeval za politično harmonijo.

Sanchez, ki je trenutno vršilec dolžnosti predsednika vlade, bo zdaj začel uradna pogajanja z morebitnimi koalicijskimi partnerji, med katerimi izstopa levičarsko združenje več manjših strank z imenom Sumar. Pogovore z njimi naj bi začel že v sredo, ko se bo sestal z vodjo gibanja in dosedanjo podpredsednico vlade Yolando Diaz.

Gibanje Sumar ima trenutno v 350-članskem parlamentu sicer 31 sedežev, PSOE pa 122, kar ne bo zadostovalo za večino. Vodja stranke socialistov bo tako za morebitno oblikovanje nove vlade potreboval tudi podporo manjših regionalnih strank, vključno s katalonskimi separatisti.

Ključna bo podpora Puigdemontove stranke

Predvsem je za Sancheza ključna podpora sedmih poslancev stranke Junts katalonskega separatističnega voditelja Carlesa Puigdemonta, ki je trenutnov Bruslju, kamor se je zatekel pred pregonom zaradi poskusa izvedbe referenduma o neodvisnosti Katalonije leta 2017.

Stranka Junts je med drugim doslej v zameno za podporo Sanchezu zahtevala referendum o neodvisnosti Katalonije, kar pa za Madrid ni sprejemljivo. Sanchez je danes znova zavrnil to možnost, ob tem pa pozval k iskanju rešitve za katalonsko vprašanje in izhod iz političnega zastoja v državi s kombinacijo »velikodušnosti, predanosti in vodstvenih sposobnosti«.

Sanchezovi socialisti bi se s stranko Junts sicer lahko dogovorili o amnestiji za politike in aktiviste, ki so sodelovali pri izvedbi referenduma, vključno s Puigdemontom. Temu ostro nasprotuje dobršen del španske politike in tudi javnosti - proti načrtom o pomilostitvi katalonskih politikov je prejšnji teden v Madridu protestiralo več deset tisoč ljudi.

Če Sanchezu ne bo uspelo oblikovati nove vlade do 27. novembra, bodo sledile nove predčasne parlamentarne volitve.