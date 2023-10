Kot je danes objavilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, podnebni svet sestavlja devet članov. Štirje so imenovani na predlog javnih univerz, poleg Zaplotnika so to še Niko Samec, Andreja Kutnar in Dunja Bandelj, trije na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti, in sicer Hojka Kraigher, Franci Gabrovšek in Griša Močnik, dva pa na predlog nevladnih organizacij, ob Sonnenscheinu še Maja Simoneti.

Po glasovanju in potrditvi tajnika sveta so člani razpravljali o nujnosti odločnejšega naslavljanja podnebne krize in delu podnebnega sveta v prihodnjem obdobju. Člani so izpostavili namero, da na naslednjih sejah med drugim obravnavajo aktualne predloge zakonov na področju podnebnih sprememb in osnutek posodobitve celovitega energetskega in podnebnega načrta Slovenije.