Kais Saied je v ponedeljek po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa zavrnil predlog EU, s katerim bi Bruselj severnoafriški državi zagotovil podporo v skupni vrednosti 127 milijonov evrov.

Evropska komisija naj bi Tuniziji izplačala 60 milijonov evrov proračunske podpore za gospodarsko okrevanje ter sveženj operativne pomoči na področju upravljanja migracij v vrednosti 67 milijonov evrov. Slednji naj bi bil namenjen izvajanju sporazuma med EU in Tunizijo o preprečevanju nezakonitih migracij.

»Naša država in naše ljudstvo ne želita usmiljenja, ampak spoštovanje. Sprejemamo sodelovanje, vendar ne želimo miloščine,« je Saied dejal v ponedeljek zvečer na srečanju z zunanjim ministrom Nabilom Amarjem, poroča tunizijska tiskovna agencija TAP. Tunizijski predsednik je dejal še, da je predlog Bruslja o finančni pomoči v nasprotju z duhom dogovora, ki ga je sredi julija podpisal z italijansko premierko Giorgio Meloni, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in nizozemskim premierjem Markom Ruttejem.

Dogovor ima pet stebrov - makroekonomsko stabilnost, trgovino in naložbe, prehod na zeleno energijo, stike med ljudmi in migracije - ter vključuje tudi finančno pomoč EU za Tunizijo. Ta severnoafriška država je namreč sredi hude finančne krize, nestabilne gospodarske razmere pa so po navedbah Anse tudi eden od glavnih dejavnikov, zaradi katerega se je letos močno povečalo število prebežnikov iz Afrike, ki iz Tunizije čez Sredozemsko morje prihajajo v Evropo - predvsem v Italijo.