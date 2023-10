Zaradi stopnjujočih se očitkov, ki so jih mediji razkrivali v minulih dveh tednih, bo SDS vložila interpelacijo zoper ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik. Kot je znano je ministrica Ajanović Hovnik zadnjih deset dni tarča kritik o neracionalni porabi javnega denarja zaradi svoje službene poti v New York ter zaradi morebitnega netransparentnega ravnanja pri razdeljevanju sredstev preko javnega razpisa svojega ministrstva. Ministrstvo za javno upravo je konec letošnjega marca objavilo prvi javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na področju aktivnih državljanskih pravic. Med največjimi prejemniki sredstev je tudi nevladna organizacija, ki je bila posredno povezana z ministrico Ajanović Hovnik. To je Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) s sedežem v Mariboru, ki je preko razpisa pridobil 300 tisoč evrov. Obenem je podjetje Smart center, v katerem je imela ministrica do nastopa funkcije solastniški delež, nato pa ga je podarila svoji mami, za provizijo svetovalo drugim organizacijam, ki so se preko istega razpisa potegovale za javna sredstva. Štiri organizacije, ki so za svetovanje najele podjetje Smart center, je bilo na razpisu ministrstva uspešnih.

SDS lahko računa na podpise poslancev NSi

»Že 10 dni je osrednja tema v Sloveniji ministrica za javno upravo. Kritike so več kot upravičene, imamo pa v državi tudi druge probleme,« je na omrežju X zapisal Janez Janša in naštel dolgotrajno iskanje ministra za zdravje, neoptimalno obnovo države po avgustovskih katastrofalnih poplavah in migrantsko krizi, ki naj bi se po njegovih besedah stopnjevala. »Da vladi skrajšamo muke ter omogočimo pristojnim ukvarjanje tudi z drugimi perečimi problemi, bo poslanska skupina SDS vložila interpelacijo zoper ministrico Sanjo Ajanović Hovnik,« je napovedal. »Pričakujemo sicer enak rezultat kot pri prejšnji desni roki predsednika vlade Goloba, ministru Danijelu Bešiču Loredanu,« je pripomnil. Premier Robert Golob je v svojih javnih nastopih tudi po napovedani interpelaciji nekdanjega zdravstvenega ministra podpiral in zavračal očitke na njegov račun, kljub temu pa je Bešič Loredan še pred razpravo o interpelaciji po pogovoru s predsednikom vlade odstopil. Poslanec SDS Andrej Kosi, ki je v je v državnem zboru predstavil napoved interpelacije, o tem, kaj natančno bo zapisano v besedilu, ni želel govoriti in tudi ne napovedati, kdaj jo bodo vložili.

NSI bo interpelacijo podprla, je napovedal vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj. »Interpelacija je potrebna, naši podpisi zanjo niso,« je dejal, a hkrati spomnil, da so v NSi ministrici prejšnji teden predlagali, »naj razmisli o odstopi, odločitev je v njenih rokah in v rokah predsednika vlade«. V NSi med drugim poudarjajo, da vlada na področju javne uprave ni naredila nobenega koraka ter je ostala le pri načrtih in obljubah. Prav Cigler Kralj je bil, spomnimo, v času prejšnje vlade deležen zelo podobnih očitkov: januarja 2021 so mediji razkrili, da je zasebni zavod Iskreni, ki ga je soustanovil tedanji minister Cigler Kralj, na razpisu njegovega ministrstva za sofinanciranje projektov za pomoč najranljivejšim skupinam zaradi epidemije prejel 130.000 evrov. Zavod Iskreni je bil eden izmed osmih prejemnikov, ki so se razveselili najvišjega zneska evropskih sredstev. Njegova politična funkcija tedaj ni bila pod vprašajem in tudi koalicija je kljub aferi ostala trdna.

V Levici in SD čakajo na konkretizacijo očitkov

Da ministrica še uživa podporo poslanske skupine, pa je še enkrat več poudaril vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic. Rekel je, da da se bodo z interpelacijo ukvarjali, ko jo prejmejo in se tedaj tudi vsebinsko odzvali. Zadovoljen pa je, da bo razprava ob interpelaciji odprla možnost, da ministrica javno pojasni očitke širši javnosti. Poudaril je še, da morajo biti sicer javni razpisi oblikovani tako, da v največji možni meri nagovarjajo javni interes.

Da je bila napovedana interpelacija po medijskih razkritjih minulega tedna samo še »vprašanje časa«, je rekel Matej Tašner Vatovec, vodja poslanske skupine Levica, ne glede na to pa vztrajal, da se do interpelacije ne bodo opredelili, dokler očitkov podrobneje ne raziščejo za to pristojne institucije in jih ministrica konkretneje ne pojasni strankam koalicije. V SD se uradno na napovedano interpelacijo niso odzvali, neuradno pa so zavzeli enako stališče kot v Levici. O njej naj bi se pogovorili na kolegiju predsedstva stranke prihodnji teden in se do nje tudi opredelili. Podobno se bodo tudi na ministrstvu za javno upravo na napovedano interpelacijo odzvali, ko jo bodo prejeli. x